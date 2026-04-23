MrBeast paditet nga një ish-punonjëse, ajo pretendon se ai e ngacmoi seksualisht dhe e pushoi nga puna në mënyrë të paligjshme
Një ish-punonjëse e Beast Industries, kompanisë së prodhimit të YouTuber-it MrBeast, e paditi kompaninë për, siç pretendon ajo, pushim të padrejtë nga puna, ngacmim seksual dhe diskriminim gjinor.
Padia u ngrit në gjykatën federale në Karolinën e Veriut nga Lorrayne Mavromatis. Në të, ajo akuzon MrBeastYouTube, LLC dhe GameChanger 24/7, LLC për shkelje të ligjit federal që u ofron punonjësve leje të papaguar, por të mbrojtur, për arsye familjare dhe mjekësore, përfshirë lindjen e fëmijës.
Mavromatis paraqiti gjithashtu një ankesë në Komisionin e SHBA-së për Mundësi të Barabarta në Punësim (EEOC) duke pretenduar gjininë, shtatzëninë dhe diskriminimin. Ajo pretendon se ka punuar pa ndërprerje pas lindjes së foshnjës dhe madje edhe në sallën e lindjes.
"Ende po rrjedhja gjak dhe thjesht duhej të isha e pranishme", tha Mavromatis në një intervistë me The Associated Press. Më pak se tre javë pasi u kthye në punë, thotë ajo, u pushua nga puna.
Në një deklaratë të dërguar me email, një zëdhënës i Beast Industries e quajti padinë një përpjekje për të tërhequr vëmendjen, të bazuar në keqinterpretime të qëllimshme dhe pretendime kategorikisht të rreme. Sipas zëdhënësit, pozicioni i mbajtur nga Mavromatis u ndërpre kur shefi i ri riorganizoi ekipin.
Kompania publikoi një korrespondencë të datës 31 mars 2025 në aplikacionin Slack, në të cilën kolegia i tha asaj se nuk duhej as të kontrollonte mesazhet, pasi Mavromatis anuloi takimin me një mesazh se ajo në fakt ishte duke lindur në spital. Në përgjigje të akuzave se MrBeast nuk arriti të paraqiste të drejtat e saj sipas Aktit të Lejes Familjare dhe Mjekësore (FMLA), kompania publikoi një pamje të ekranit të nënshkrimit të saj duke konfirmuar se ajo kishte marrë një manual punonjësish që përfshinte rregullat e FMLA-së.
"Ne nuk do të pajtohemi me avokatë oportunistë që përpiqen të sajojnë fitime në kurrizin tonë", thuhet në njoftim.
Padia ndaj Mavromatis sjell akuza shqetësuese në lidhje me kulturën që fshihet pas krijuesit më të njohur të YouTube, ndërsa udhëheqësit e rinj të kompanisë kërkojnë të zgjerojnë me shpejtësi perandorinë mediatike që Jimmy Donaldson ndërtoi nën pseudonimin MrBeast.
Padia përshkruan një mjedis pune toksik dhe mizogjen, nga i cili Beast Industries është përpjekur të heqë qafe së fundmi, ndërsa perandoria mediatike e MrBeast po lanson projekte ambicioze në televizion dhe shërbime financiare. Reality show i tij "Beast Games" në Amazon Prime ka tashmë dy sezone, dhe kompania kohët e fundit bleu aplikacionin bankar Step dedikuar adoleshentëve.
Mavromatis, e cila tani është 34 vjeç, u punësua në gusht 2022 si drejtuese e profilit të MrBeast në Instagram dhe u ngrit në detyrë dy herë brenda një viti. Midis qershorit 2023 dhe janarit 2024, ajo mbikëqyri punën e divizionit vertikal të përmbajtjes, të cilin e përshkroi si një pozicion ekzekutiv, por Paez i Beast Industries e quajti atë një pozicion të nivelit të mesëm të menaxhimit.
Disa muaj pasi mori punën, ajo kërkoi këshilla nga James Warren, kushëriri i MrBeast dhe atëherë drejtor ekzekutiv, pasi vuri re se MrBeast nuk po e shikonte në sy. Sipas padisë, MrBeast u përgjigj: "Jimi ndihet shumë në siklet kur është pranë grave të bukura. Le të themi vetëm se kur je ti pranë dhe ai shkon në banjo, ai në fakt nuk e përdor atë".
Kompania ia atribuoi shkuarjet e MrBeast në banjo sëmundjes së tij të Crohn-it. Padia pretendon se pasi Mavromatis raportoi ngacmim seksual dhe një mjedis pune armiqësor te burimet njerëzore, të cilat menaxhoheshin nga nëna e MrBeast, ajo u ricaktua dhe u ul në detyrë. Kompania i hodhi poshtë këto pretendime si të rreme. /Telegrafi/