Mourinho jep dritën jeshile për largimin e parë te Real Madridi
Raul Asencio mund të jetë një nga largimet e para të Real Madridit gjatë afatit kalimtar të verës.
Mbrojtësi 23-vjeçar, i cili vetëm pak muaj më parë konsiderohej një nga zbulimet më premtuese të klubit, nuk e ka më të sigurt vendin në planet e reja të ekipit.
Sipas raportimeve të fundit, trajneri Jose Mourinho ka dhënë dritën jeshile që klubi të shqyrtojë shitjen e Asencios nëse mbërrin një ofertë e kënaqshme.
Edhe pse qendërmbrojtësi ka kontratë deri në vitin 2031, drejtuesit madrilenë kanë nisur të kenë dyshime për zhvillimin e tij dhe rolin që mund të ketë në skuadër.
Real Madridi vlerëson potencialin e lojtarit, por një largim mund të jetë zgjidhja më e mirë për të dyja palët, sidomos nëse klubi synon të financojë afrimin e një mbrojtësi më me përvojë.
Për momentin nuk ka oferta konkrete, por e ardhmja e Asencios pritet të jetë një nga temat më të nxehta të verës në “Santiago Bernabeu”.
Burime pranë klubit bëjnë të ditur se stafi teknik dëshiron të ndërtojë një repart mbrojtës me më shumë eksperiencë dhe garanci të menjëhershme.
Në këto rrethana, Asencio mund ta ketë të vështirë të sigurojë minutat që i nevojiten për zhvillimin e tij.
Interesimi nga klube të ndryshme evropiane pritet të rritet gjatë javëve në vazhdim, ndërsa vetë lojtari mbetet i përqendruar te Real Madridi.
Megjithatë, nëse situata nuk ndryshon, një transferim mund të jetë alternativa më e favorshme për vazhdimin e karrierës së tij. /Telegrafi/