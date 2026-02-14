"Mos e favorizoni Elijonën", Labi thumbon produksionin me kerkesën e tij pas largimit nga Big Brother VIP Kosova 4
Ish-banori i reality show-t Big Brother VIP Kosova, këngëtari Labinot Rexha, ka reaguar publikisht pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend, duke adresuar një kërkesë të drejtpërdrejtë për produksionin e spektaklit.
I ftuar në studio pas eliminimit, ai foli hapur për përvojën e tij brenda lojës dhe për dinamikat që, sipas tij, kanë ndikuar në rrjedhën e garës. Labi theksoi se dëshiron që trajtimi ndaj banorëve të jetë i barabartë dhe pa favorizime, duke kërkuar që standardet të jenë të njëjta për të gjithë konkurrentët.
“Ju kisha lut të mos e favorizoni Elijonën”, u shpreh ai gjatë transmetimit, deklaratë që u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe nxiti reagime të shumta nga publiku.
- YouTube youtu.be
Komenti i tij ka hapur diskutime mes fansave të formatit, ku një pjesë e shohin si shqetësim të arsyeshëm për drejtësinë e lojës, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si reagim emocional pas largimit nga gara.
Deklarata e tij vjen në një moment kur spektakli po hyn në fazat më vendimtare, ku çdo detaj i vogël interpretohet me kujdes nga publiku dhe ndjekësit e rregullt të formatit. Mbetet për t’u parë nëse produksioni do të reagojë ndaj kësaj kërkese apo do ta konsiderojë thjesht si një opinion personal të ish-banorit. /Telegrafi/