Ballkani nën rrezikun e stuhive dhe motit ekstrem - gjatë fundjavës
Një sistem i fuqishëm atmosferik po shkakton ndryshime të mëdha në motin mbi Evropë, duke sjellë ajër të ftohtë nga veriu drejt jugut që krijon kushte për një periudhë me mot ekstrem në disa rajone, paralajmëron shërbimi meteorologjik Severe Weather Europe.
Sipas parashikimeve, përplasja e masës së ftohtë me ajrin e ngrohtë dhe të lagësht mbi Mesdhe po krijon kushte të favorshme për stuhi të forta, përfshirë edhe supercelulare, breshër të madh dhe përmbytje lokale.
Zonat më të rrezikuara përfshijnë Italinë veriore, bregdetin e Adriatikut dhe pjesë të Ballkanit perëndimor, ku priten stuhi të organizuara dhe reshje intensive shiu, sidomos në zonat malore.
Meteorologët theksojnë se ndryshimet janë nxitur nga një sistem me presion të lartë mbi Atlantikun e Veriut, i cili ka lejuar depërtimin e masave të ftohta drejt Europës qendrore dhe jugore.
Kjo ka sjellë formimin e një cikloni të fuqishëm që po ndikon në uljen e ndjeshme të temperaturave.
Në disa rajone të Evropës perëndimore dhe jugperëndimore, temperaturat pritet të bien deri në 10–14°C nën mesataren sezonale, ndërsa mëngjeset mund të sjellin temperatura pranë zeros dhe rrezik ngricash. Edhe gjatë ditës, vlerat termike do të mbeten dukshëm më të ulëta se normalja.
Sipas parashikimeve, në Alpe priten edhe reshje dëbore deri në 50 centimetra, ndërsa në disa zona të Ballkanit dhe Italisë mund të regjistrohen mbi 100–150 mm reshje shiu brenda disa ditësh.
Megjithatë, meteorologët parashikojnë se situata do të fillojë të ndryshojë gjatë javës së ardhshme, kur pritet dobësimi i sistemit të ftohtë dhe rikthimi gradual i temperaturave më të larta, madje edhe mundësia e një vale të re të motit të ngrohtë drejt fundit të muajit. /Telegrafi/