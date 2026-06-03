Kroacia goditet nga stuhia, moti i ligë mbretëron në Split dhe Solin – ‘kolapson’ trafiku
Një stuhi e fortë ka goditur pjesë të Adriatikut dhe në orët e para të pasdites pas Zadarit, ajo u zhvendos në zonën më të gjerë të Splitit.
Sasia e madhe e shiut në një kohë të shkurtër ka krijuar rrëke në disa pjesë të qytetit, transmeton Telegrafi.
Deri në orën 12:30, 50 litra shi për metër katror kishin rënë në zonën e Solinit. Pas kësaj, një stuhi e dhunshme shiu goditi Splitin dhe zonën përreth, duke bërë që shumë rrugë të përfundonin nën ujë.
Departamenti i policisë Split-Dalmaci paralajmëroi se rrugët ishin të lagura dhe të rrëshqitshme, dhe i këshilloi shoferët të përshtatnin shpejtësinë dhe stilin e drejtimit të tyre sipas kushteve të rrugës.
Për shkak të reshjeve lokale, është e mundur që sasi më të mëdha uji të mbeten në rrugë, si dhe të ndodhin rrëshqitje dheu.
Policia njoftoi se kishte marrë raportime për kapakë pusetash që fluturojnë në disa seksione në Split dhe Solin dhe për një rrëshqitje dheu në rrugën e vjetër të Klisit.
Shërbimet kompetente janë në terren dhe po riparojnë pasojat e stuhisë. Trafiku është i vështirësuar. Në hyrje të Splitit nga drejtimi i Stobreçit, shpejtësia e erës ishte deri në 20 kilometra në orë, dhe dukshmëria ishte pothuajse zero.
Shoferëve u këshillohet të tregojnë kujdes të shtuar pasi rrugët janë nën ujë dhe përmbytje të menjëhershme janë shfaqur në të gjitha pjesët e qytetit. /Telegrafi/
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