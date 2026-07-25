Shikoni si duken WC-të në pesë spitalet më të mëdha të Zagrebit
Nëpër korridoret e spitaleve kroate shpesh dëgjohen ankesa se gjendja e pastërtisë, furnizimi me mjete higjienike dhe funksionaliteti i tualeteve nuk janë në nivelin e duhur.
Në disa tualete mungojnë sapuni ose letra higjienike, ndërsa në disa të tjera ka probleme me dyert apo mirëmbajtjen, shkruan index.hr.
Gazetarët kanë kontrolluar gjendjen e tualeteve në pesë spitale të mëdha të Zagrebit: KB Dubrava, KBC Zagreb (Rebro), KB Merkur, KBC Sestre milosrdnice dhe KB Sveti Duh.
Në spitalin Sveti Duh, tualetet u përshkruan si relativisht të pastra dhe të rregulluara. Kishte letër higjienike dhe sapun, ndërsa kontrollet e pastrimit shënoheshin rregullisht. Problemi i vetëm i vërejtur ishte një derë kabine që nuk mund të mbyllej me çelës.
Në KBC Sestre milosrdnice, situata ishte më problematike: mungonte letra për tharjen e duarve, kishte erë të pakëndshme dhe koshi i mbeturinave ishte i mbushur, megjithëse letra higjienike nuk mungonte.Në KB Merkur, pajisjet bazë higjienike ishin në dispozicion, por disa dyer të kabinave nuk mund të kyçeshin, duke krijuar shqetësim për pacientët.
Në KBC Zagreb (Rebro), pacientët u ankuan se ishte e vështirë të gjendeshin tualetet, pasi shpesh kishte vetëm njoftime të vogla në letër. Megjithatë, në zonat e kontrolluara tualetet ishin të pastra dhe të furnizuara me materiale higjienike.
Në KB Dubrava, gjendja ndryshonte nga një tualet në tjetrin. Disa ishin të pastra dhe të pajisura mirë, ndërsa në disa të tjera kishte mungesa ose rrëmujë. Një paciente vlerësoi punën e stafit të pastrimit, duke thënë se tualetet kontrolloheshin rregullisht.
Artikulli thekson se kushtet në tualetet e spitaleve ndryshojnë ndjeshëm: disa ambiente plotësojnë standardet e higjienës, ndërsa të tjera tregojnë probleme që kërkojnë përmirësim. /Telegrafi/