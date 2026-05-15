Janjiq: Lista Serbe në krizë, Rashiqi nuk duhet nënvlerësuar
Gjashtë parti dhe iniciativa politike të komunitetit serb në Kosovë kanë njoftuar bashkimin në një koalicion të ri me emrin “Së bashku fitojmë”, me qëllim pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Koalicioni përbëhet nga Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, si dhe iniciativat qytetare “Veriu për të Gjithë”, “Rrënjët”, Aleanca për Kosovën dhe “Fytyra e Re”.
Në deklaratën e parë të përbashkët, përfaqësuesit thanë se ky bashkim vjen si rezultat i “seriozitetit të momentit politik” dhe nevojës për të forcuar përfaqësimin e komunitetit serb në Kosovë.
Sipas tyre, uniteti dhe veprimi i koordinuar janë të domosdoshëm për krijimin e një fronti më të fuqishëm politik, shkruan danas.rs.
Koalicioni synon të pozicionohet si një alternativë e tretë në skenën politike serbe në Kosovë, përballë Listës Serbe, e cila gëzon mbështetje nga Beogradi, dhe partisë së Nenad Rashiqit, “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë” (ZSPO), që është pjesë e institucioneve në Prishtinë.
Analisti politik serb, Dushan Janjiq vlerësoi se zgjedhjet e ardhshme do të jenë vendimtare për komunitetin serb në Kosovë, duke theksuar se qytetarët do të përballen me zgjedhjen mes vazhdimit të politikave aktuale ose marrjes së përgjegjësisë më të madhe politike.
Ai tha se koalicioni i ri mund të synojë elektoratin që më parë ishte i lidhur me politikanin e ndjerë Oliver Ivanoviq, duke tentuar të krijojë një profil më të moderuar politik.
“Pra, për të qenë shumë të hapur, ky koalicion i ri mund të synojë hapësirën që dikur e mbulonte Oliver Ivanoviq”, thotë Janjiq.
Megjithatë, ish-politikani theksoi se ndikimi financiar dhe politik i Beogradit në mesin e serbëve në Kosovë mbetet i fortë, ndërsa përmendi edhe rolin e strukturave të lidhura me Milan Radoiçiqit dhe Zvonko Veselinoviqit, të cilat sipas tij vazhdojnë të mbështesin Listën Serbe.
“Nuk shoh ndonjë ndryshim këtu. Sipas meje, varësia financiare nga Beogradi vazhdon të jetë e madhe, dhe për më tepër ekziston ndikimi i ‘parastrukturës’ Radoiçiq–Veselinoviq, e cila edhe këtu po krijon probleme, ndërsa në thelb është formuar në Kosovë dhe punon për Listën Serbe”, shtoi ai.
Sipas tij, koalicioni “Së bashku fitojmë” përballet me një garë të vështirë në zgjedhjet e 7 qershorit, por edhe një rezultat i kufizuar në ulëse do të kishte rëndësi për pluralizmin politik të serbëve në Kosovë.
Janjiq shtoi se Nenad Rashiq pritet të ruajë mbështetjen në Anamoravë, ndërsa zgjedhjet mund të përcaktojnë nëse serbët në Kosovë do të vazhdojnë të ndjekin linjën politike të Beogradit apo do të orientojnë drejt një qasjeje të re institucionale në Kosovë.
“Pra, cili është argumenti i tij – ai ka qenë në pushtet dhe ende është në pushtet, dhe siç po shohim, do të ketë ndryshim të pushtetit në Kosovë, dhe atëherë do të shihet se nuk ka qenë Kurti ai që e ka mbajtur Rashiqin, ndoshta ka qenë edhe dikush nga jashtë që i ka konvenuar atij dhe përvoja e tij”, deklaroi ai.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë mbahen më 7 qershor pasi partitë politike nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri. /Telegrafi/