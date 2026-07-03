Momente tensioni në Botëror: Policia amerikane përplaset me delegacionin e kombëtares afrikane
Pak para ndeshjes historike të raundit të 16-tave të Kupës së Botës kundër Australisë, ekipi kombëtar egjiptian e gjeti veten në një situatë të sikletshme në hotelin në Dallas, ku po qëndronin gjatë turneut.
Sipas raportimeve të medias, një konflikt verbal ndodhi në hollin e hotelit midis anëtarëve të policisë lokale, të cilët po siguronin objektin, dhe disa anëtarëve të delegacionit egjiptian.
Gjithçka thuhet se filloi kur një nga yjet më të mëdhenj të Egjiptit, Trezeguet, pranoi të bënte një foto me një djalë i cili donte një suvenir me yllin e ekipit kombëtar egjiptian.
Ndërsa po zhvillohej xhirimi i fotografive, një anëtar i delegacionit egjiptian kaloi pranë policit amerikan, i cili, sipas dëshmitarëve okularë, i tha me ton të ngritur të largohej.
En pleine séance photo avec un jeune supporter, le staff égyptien est violemment agressé par la police américaine à Dallas. 🤮 pic.twitter.com/WAc2f9oaRJ
— Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) July 2, 2026
Pasoi një debat i shkurtër verbal, duke shkaktuar tension midis të pranishmëve, por situata u qetësua pas disa minutash pa incidente të mëtejshme.
Megjithatë, kjo ngjarje prishi atmosferën paqësore në kampin egjiptian pak para fillimit të fazës eliminatore të Kupës së Botës, ku “Faraonët” përballen me një ndeshje jashtëzakonisht të rëndësishme kundër ekipit australian./Telegrafi/