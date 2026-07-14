Millie Bobby Brown rrëfen bullizmin që përjetoi: Më thoshin se dukesha si 60-vjeçare
Aktorja britanike Millie Bobby Brown, e njohur për rolin e saj në serialin “Stranger Things”, ka folur hapur për bullizmin që ka përjetuar në internet që në moshë të re.
Ajo zbuloi se komentet fyese për pamjen e saj e prekën aq shumë, sa u detyrua të kërkonte ndihmë profesionale.
Brown tregoi se kritikat nisën kur ishte rreth 15 vjeç.
Sipas saj, njerëzit e tallnin duke thënë se dukej si një 60-vjeçare dhe e kritikonin vazhdimisht për mënyrën se si vishej.
Ajo tha se, pavarësisht se çfarë zgjidhte të vishte, gjithmonë përballej me komente negative dhe kontradiktore në rrjetet sociale.
Aktorja theksoi se këto përvoja e ndihmuan të kuptojë më mirë sfidat e famës dhe sot ndjen përgjegjësi të mbështesë aktorët e rinj që përballen me të njëjtat presione.
Në një intervistë të mëparshme, Millie kishte rrëfyer se bullizmi online ndikoi aq shumë te vetëbesimi i saj, sa nisi terapi për të përballuar pasojat emocionale.
Ajo shpjegoi se është shumë e vështirë të përballesh me urrejtjen publike kur je ende duke formuar identitetin tënd dhe nuk e di ende plotësisht se kush je.
Sipas Brown, mbështetja e familjes dhe miqve e ndihmoi të kuptonte se nuk kishte nevojë të ndryshonte për t'iu përshtatur pritshmërive të të tjerëve, por thjesht të vazhdonte të zhvillohej si person.
Sot, 22-vjeçarja është një nga aktoret më të suksesshme të brezit të saj dhe vazhdon të përdorë zërin e saj për të ngritur ndërgjegjësimin kundër bullizmit në internet. /Telegrafi/