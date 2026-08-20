Milani kërkon transferimin e dy yjeve të Real Madridit
Afati kalimtar i transferimeve për Real Madridin nuk ka mbaruar ende dhe Milani e ka monitoruar nga afër situatën ditët e fundit, duke u përqendruar te Brahim Diaz dhe Endrick si nënshkrime të mundshme të verës.
Sipas gazetarit Nicolas Righi, klubi italian po shqyrton mundësinë e kontaktit me presidentin Florentino Perez në lidhje me të dy lojtarët, ndërsa Real Madridi e konsideron skuadrën e tij, në parim, të plotë.
Kjo situatë e detyron Real Madridin të jetë veçanërisht vigjilent në lidhje me largimet e mundshme. Jose Mourinho ka shpjeguar se nuk pret më shumë nënshkrime, megjithëse nuk mund të përjashtojë asnjë lëvizje ndërsa afati i transferimeve mbetet i hapur, pas një vere në të cilën klubi investoi rreth 225 milionë euro në lojtarë të rinj.
Milani po shqyrton mundësi të ndryshme për të kompletuar skuadrën e tyre, dhe Brahim Diaz dhe Endrick janë midis tyre. Righi sugjeron manovrime prapa skenave dhe mundësinë e kontaktit me drejtuesit e Real Madridit për të pyetur rreth kushteve të një transferimi të mundshëm.
Situata e Endrick ofron më shumë fleksibilitet kontraktual. Sulmuesi mbushi 20 vjeç më 21 korrik dhe është nën kontratë me Real Madridin deri në qershor 2030. Ai gjithashtu kaloi gjysmën e dytë të sezonit të kaluar në huazim te Lyoni, një veprim që synonte rritjen e kohës së tij të lojës pasi nuk arriti formacionin titullar te Real Madridi.
E ardhmja e tij në klub ka qenë gjithashtu e pasigurt këtë verë. Endrick ka luajtur vetëm 40 ndeshje dhe ka shënuar shtatë gola për ekipin e parë të Real Madridit që kur mbërriti në Spanjë, ndërsa konkurrenca për vende në sulm vazhdon të kufizojë shanset e tij për t'u bërë titullar.
Situata e Brahim Diaz është e ndryshme sepse kontrata e tij skadon në qershor 2027. Ylli maroken po hyn kështu në një fazë kontraktuale që kërkon që klubi të vendosë nëse do ta mbajë, do ta rinovojë kontratën e tij apo do të shqyrtojë një shitje nëse del një ofertë e përshtatshme. Për momentin, Mourinho është shumë i kënaqur me Diaz. /Telegrafi/