Milani intensifikon bisedimet me agjentin e Lewandowskit
Sipas raporteve të fundit, Milan ka intensifikuar bisedimet me agjentin e sulmuesit të Barcelonës, Robert Lewandowski, i cili mund të mbetet lojtar i lirë këtë verë.
Rossonerët ndjekin me kujdes situatën, duke shpresuar të përsërisin lëvizjen e suksesshme që bënë me veteranin Luka Modric, kur kontrata e tij me Real Madrid u lejua të përfundonte vitin e kaluar.
Pavarësisht se do të mbushë 38 vjeç në gusht, Lewandowski vazhdon të shënojë gola për Barcelonën, duke gjetur rrjetën 17 herë dhe dhënë tre asistime në 39 ndeshje konkurruese këtë sezon.
Kontrata e tij aktuale skadon më 30 qershor, por mund të rinovohet nëse plotësohen disa kushte të caktuara.
Sipas Calciomercato, Milan ka intensifikuar komunikimin me agjentin Pini Zahavi, në përpjekje për ta bindur Lewandowskin të pranojë një pagë dukshëm më të ulët.
Sipas planeve të klubit italian, paga maksimale që ata mund të ofrojnë është 7 milionë euro në sezon, ndërsa sulmuesi polak aktualisht përfiton deri në 20 milionë euro në sezon te Barcelona.
Ky është gjithashtu një nivel që do të ishte i pranueshëm edhe nga klubi i MLS, Chicago Fire, por Milan shpreson që kampionati italian dhe mundësia për të luajtur në Ligën e Kampionëve mund ta bindë Lewandowskin të qëndrojë në Europë./Telegrafi/