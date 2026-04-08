E ardhmja e yllit të madh të Barcelonës e pasigurt, Juventusi përgatit ofertën
Sulmuesi polak i Barcelonës po i afrohet fundit të kontratës dhe mbetet i vendosur të vazhdojë në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Tregu i transferimeve në Evropë po hyn në një fazë të nxehtë, ndërsa po shtohen spekulimet për një largim të mundshëm të Robert Lewandowski nga Barcelona drejt Italisë.
Juventusi është klubi që po udhëheq interesimin për të siguruar shërbimet e sulmuesit veteran, kontrata e të cilit me klubin katalanas po shkon drejt përfundimit.
Sipas raportimeve nga mediat italiane, përfshirë La Gazzetta dello Sport, përfaqësues të klubit torinez kanë nisur tashmë monitorimin nga afër të situatës së golashënuesit.
Interesi lidhet drejtpërdrejt me paqartësinë rreth të ardhmes së tij kontraktuale, ndërkohë që në moshën 37-vjeçare ai vazhdon të dëshmojë një formë të shkëlqyer në elitë.
Në ambientet e Juventusit janë bërë tashmë llogaritjet financiare për të mundësuar një transferim të mundshëm gjatë verës.
Klubi italian synon të lirojë hapësira në buxhet përmes shitjeve strategjike, në mënyrë që të përballojë pagën e një lojtari të kalibrit të Lewandowskit.
Në listën e largimeve të mundshme përfshihen emra si Arkadiusz Milik, Jonathan David dhe Edon Zhegrova.
Këto lëvizje do të krijonin hapësirën e nevojshme financiare për të integruar një yll të nivelit botëror në skuadër.
Ndërkohë, situata e Lois Openda, për të cilin ekziston një detyrim blerjeje, e detyron klubin të tregojë kujdes maksimal në menaxhimin e financave.
Aktualisht, Lewandowski numëron 17 gola dhe 3 asistime në kampionatin spanjoll, statistika që konfirmojnë se instinkti i tij si golashënues mbetet i paprekur.
Nëse transferimi realizohet, ardhja e Lewandowskit në futbollin italian do të përbënte një nga goditjet më të mëdha mediatike dhe sportive të viteve të fundit. /Telegrafi/