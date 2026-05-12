Hedh kunja në mënyrë indirekte për Xhensilën, motra e Besit për partneren e tij të re: Paskam pritur 33 vite për të
Pas konfirmimit të lidhjes së re të Bes Kallakut me Ejonën, vëmendja është përqendruar edhe te reagimet e familjarëve të tij.
Një nga komentet që ka marrë më shumë vëmendje ka qenë ai i motrës së aktorit, Ana Kallaku, e cila ka folur me shumë dashuri për partneren e re të vëllait.
E pyetur për raportin që ka me Ejonën, Ana u shpreh: “Ajo është një burim i kulluar gëzimi në shtëpinë tonë".
Tutje teksa iu përgjigj një ndjekësi shtoi: "Paskam pritur 33 vite për të”.
Deklarata u komentua gjerësisht në rrjet, pasi shumë ndjekës e interpretuan si një mesazh indirekt për ish-bashkëshorten e Besit, Xhensila Myrtezaj.
Duke qenë se Ana është 33 vjeçe, fraza u kuptua nga publiku si një mënyrë për të thënë se Ejona është personi që familja e ka pritur prej kohësh.
E njëjta në një formë hedh poshtë kohën e kaluar me Xhensilën, duke qenë se Besi ka qenë për shumë vite me të e ka dy fëmijë. /Telegrafi/
