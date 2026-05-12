Pas konfirmimit të lidhjes së re të Bes Kallakut me Ejonën, vëmendja është përqendruar edhe te reagimet e familjarëve të tij.

Një nga komentet që ka marrë më shumë vëmendje ka qenë ai i motrës së aktorit, Ana Kallaku, e cila ka folur me shumë dashuri për partneren e re të vëllait.

E pyetur për raportin që ka me Ejonën, Ana u shpreh: “Ajo është një burim i kulluar gëzimi në shtëpinë tonë".

Tutje teksa iu përgjigj një ndjekësi shtoi: "Paskam pritur 33 vite për të”.

Deklarata u komentua gjerësisht në rrjet, pasi shumë ndjekës e interpretuan si një mesazh indirekt për ish-bashkëshorten e Besit, Xhensila Myrtezaj.

Duke qenë se Ana është 33 vjeçe, fraza u kuptua nga publiku si një mënyrë për të thënë se Ejona është personi që familja e ka pritur prej kohësh.

E njëjta në një formë hedh poshtë kohën e kaluar me Xhensilën, duke qenë se Besi ka qenë për shumë vite me të e ka dy fëmijë. /Telegrafi/

