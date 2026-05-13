Dërgohet pa shenja jete një foshnje në QKMF në Malishevë, rasti po hetohet
Një foshnje dy javëshe është dërguar pa shenja jete nga familjarët në QKMF në Malishevë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezi.
Sipas tij, njësitet policore i janë përgjigjur rastit si dhe është njoftuar prokurori i shtetit.
Elezi tha se rasti është cilësuar si “Hetim i vdekjes”.
“Rreth orës 05:40, një foshnje (e lindur para dy javësh), nga familjarët është dërguar në QKMF në Malishevë pa shenja jete. Njësitet policore i janë përgjigjur rastit, si dhe është njoftuar prokurori i shtetit, në konsultim me të cilin është iniciuar rast “Hetim i vdekjes”. /Telegrafi/