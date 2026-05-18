Ylli i Interit ka dyshime për të ardhmen e tij
Denzel Dumfries ka rikthyer sërish dyshimet mbi të ardhmen e tij te Interi. Mbrojtësi i krahut i kombëtares së Holandës ka bërë të ditur se vendimi përfundimtar mbi të ardhmen e tij do të merret pas Kupës së Botës, duke lënë të hapur mundësinë e largimit nga klubi zikaltër gjatë verës.
Sipas raportimeve të mediave italiane, Dumfries ka zgjedhur të mos krijojë tensione me klubin, por njëkohësisht nuk ka garantuar qëndrimin e tij në “Giuseppe Meazza”.
Futbollisti është shprehur i lumtur te Interi dhe ka marrëdhënie të mira me drejtuesit, megjithatë ka shmangur çdo premtim për vazhdimësi afatgjatë.
Kontrata e tij me Interin është e vlefshme deri në vitin 2028, por klauzola e largimit prej 25 milionë eurosh konsiderohet mjaft e favorshme për disa klube të mëdha evropiane.
Në një treg ku çmimet janë rritur ndjeshëm, Dumfries shihet si një mundësi ideale për skuadrat që kërkojnë përforcime cilësore në krahun e djathtë.
Aktualisht, prioriteti i lojtarit mbetet përfaqësimi i Holandës në Kupën e Botës, ndërsa pas turneut pritet të zhvillojë bisedime me drejtuesit e Interit për të analizuar të gjitha opsionet e mundshme.
Nga ana tjetër, Interi nuk dëshiron të humbasë një nga elementët më të rëndësishëm të skuadrës. Dumfries ka pasur një rol vendimtar në pjesën e dytë të sezonit, duke sjellë energji, forcë fizike dhe kontribut ofensiv në krahun e djathtë. Brenda Serie A, ai konsiderohet ndër mbrojtësit e krahut më të kompletuar për shkak të kombinimit të fuqisë dhe depërtimit në sulm.
Klubi italian e vlerëson lart profesionalizmin dhe ndikimin e tij që nga momenti kur u transferua nga PSV Eindhoven.
Dumfries kishte mbërritur në Milano si kapiten i skuadrës holandeze dhe u përshtat shumë shpejt me kërkesat e futbollit italian.
Vetë lojtari ka kujtuar edhe kontaktin e parë me drejtorin sportiv Piero Ausilio, i cili i kërkoi të udhëtonte menjëherë drejt Italisë për të finalizuar transferimin.
Që prej asaj kohe, Dumfries ka fituar eksperiencë dhe status të rëndësishëm brenda skuadrës zikaltër.
Megjithatë, klauzola e lirimit mbetet elementi që mund të trazojë merkaton. Edhe pse largimi nuk është i sigurt, ajo u jep hapësirë klubeve të interesuara të provojnë transferimin e tij. Për këtë arsye, vera pritet të jetë vendimtare si për lojtarin, ashtu edhe për Interin.
Pas përfundimit të Kupës së Botës, Dumfries pritet të marrë vendimin final: të vazhdojë projektin me Interin ose të nisë një aventurë të re larg futbollit italian. /Telegrafi/