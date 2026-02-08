Michael Douglas për rolin në "Wall Street": Richard Gere dhe Warren Beatty e refuzuan këtë performancë para meje
Michael Douglas ka treguar se roli ikonik i Gordon Gekkos në filmin “Wall Street” fillimisht iu ofrua dy aktorëve të tjerë të famshëm përpara se t’i jepej atij.
Sipas Douglas, si Warren Beatty ashtu edhe Richard Gere e refuzuan rolin para se ta pranonte.
Aktori shpjegoi se në atë periudhë të karrierës kërkonte role sfiduese dhe ishte shumë i nderuar që u përzgjodh për këtë rol.
Michael Douglas
Vetëm vite më vonë mësoi se Oliver Stone kishte tentuar fillimisht t’ua jepte rolin Beattyt dhe më pas Gereit, por të dy kishin thënë jo.
Douglas theksoi se e mori projektin shumë seriozisht që nga fillimi, duke e konsideruar skenarin si një vepër të fortë dhe domethënëse.
Sipas tij, “Wall Street” nuk ishte thjesht një dramë financiare, por një kritikë e ashpër ndaj lakmisë, ambicies dhe kompromiseve morale në Amerikën e viteve 1980.
Ai shtoi se nuk ka shumë role të mira gjatë jetës së një aktori, ndërsa përvoja dhe profesionalizmi i tij i dhanë autenticitet personazhit të Gordon Gekkos, duke e bërë atë një rol kult që vazhdon të mbahet mend edhe sot.
Për këtë interpretim, Michael fitoi çmimin Oscar për 'aktorin më të mirë'. /Telegrafi/