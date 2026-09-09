Michael Carrick paralajmëron Evropën: Man Unitedi mund të garojë në Ligën e Kampionëve
Michael Carrick është i bindur se Manchester United ka një skuadër mjaftueshëm të fortë për të garuar denjësisht në Ligën e Kampionëve dhe nuk dëshiron të vendosë kufij për atë se deri ku mund të shkojë ekipi në këtë garë.
Unitedi përfundoi sezonin e kaluar në vendin e tretë në Ligën Premier, duke siguruar rikthimin në Ligën e Kampionëve për herë të parë që nga sezoni 2023/24.
Megjithatë, “Djajtë e Kuq” kanë pasur vështirësi në paraqitjet e fundit në këtë kompeticion. Ata janë eliminuar në fazën e grupeve në pjesëmarrjen e fundit, ndërsa kanë fituar vetëm një nga nëntë ndeshjet e fundit në Ligën e Kampionëve, me tri barazime dhe pesë humbje.
Unitedi do ta nisë këtë edicion përballë debutuesve të Sabahut, në një ndeshje që do të jetë gjithashtu përballja e parë e klubit anglez me një skuadër nga Azerbajxhani në garat evropiane.
“Nuk mendoj se duhet të hyjmë me idenë se nëse arrijmë në një fazë të caktuar, atëherë është sukses, ndërsa nëse nuk arrijmë aty, nuk është. Mendoj se duhet ta përqafojmë këtë sfidë të re që kemi përpara si grup dhe të shtyjmë veten deri aty ku mundemi”.
“Besoj se jemi të aftë të bëjmë gjëra vërtet të mira dhe të shkojmë më larg në këtë garë. Pastaj, kush e di se çfarë mund të ndodhë kur të arrijmë në atë fazë”.
“Nuk po përjashtoj asgjë, por duhet të ecim hap pas hapi dhe sigurisht të mos dalim para vetes. Për disa prej lojtarëve është një përvojë e re dhe si grup është gjithashtu një përvojë disi e re për momentin”.
“Por shumica e djemve janë mësuar të luajnë futboll evropian në kompeticione të ndryshme dhe këtë do ta marrim me vete. Kemi një skuadër mjaftueshëm të fortë për të garuar”.
Carrick e sheh rikthimin në elitën evropiane si një mundësi të madhe për klubin.
“Është një kompeticion magjik. Është aty ku të gjithë duam të jemi. Kur je jashtë tij, e kupton se sa special është, ndërsa kur je brenda tij, dëshiron ta shfrytëzosh në maksimum”.
“Jemi të lumtur që jemi këtu, por nuk kemi ardhur vetëm për ta shijuar momentin. Kemi ardhur për të bërë punën tonë dhe për të shkuar sa më larg që të jetë e mundur”.
“Do të thotë shumë për ne të jemi në Ligën e Kampionëve. Është një sfidë për të matur veten me elitën, me më të mirët. Ky klub, për një periudhë shumë të gjatë, është mësuar të garojë me më të mirët dhe të jetë më i miri”.
“Ne mungonim prej disa vitesh dhe tani jemi rikthyer. Mendoj se kjo do të thotë shumë. Është vendi ku duam të jemi çdo vit. Është vendi ku duhet të presim të jemi, pa dalë para vetes”.
“Tani bëhet fjalë për atë se çfarë vjen më pas, për kapitullin e ardhshëm, fazën tjetër dhe evolucionin e radhës të ekipit dhe skuadrës. Ky është padyshim vendi ku duam të jemi. Tani është në dorën tonë të sigurohemi që të qëndrojmë këtu”./Telegrafi/