Neuer: Qëllimi ynë kryesor është të fitojmë Ligën e Kampionëve
Manuel Neuer ka paralajmëruar se skuadrat e mëdha evropiane do të vendosin përsëri standardin në Ligën e Kampionëve të këtij sezoni, pasi portieri 40-vjeçar synon kurorën e tretë evropiane me Bayern Munichun.
Bayern Munich pret Bodo/Glimt të enjten në ndeshjen e tyre të parë të fazës së ligës, duke hyrë në turne i nxitur nga dhimbja e ndeshjeve të kaluara që për pak sa nuk humbën. Duke reflektuar mbi zhgënjimet e mëparshme kundër Real Madridit dhe Paris Saint-Germain, Neuer theksoi se diferencat e vogla i ndajnë pretendentët nga kampionët.
“Gjithçka varet nga detajet”, u tha fillimisht Neuer gazetarëve në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes.
“Kemi qenë pranë suksesit, por kemi një dëshirë të madhe për ta arritur atë fazë përsëri. Qëllimi ynë kryesor është të fitojmë Ligën e Kampionëve. Kemi përjetuar humbje të hidhura, por kjo na jep motivim shtesë sepse duam të luajmë në finalen në Madrid verën e ardhshme”.
Ndërsa kapiteni veteran pranoi se favoritët e turneut si Barcelona dhe finalistët e fundit do ta zbulojnë veten plotësisht vetëm kur të afrohen raundet eliminatore, ai mbetet i palëkundur në besimin e tij se Bayern zotëron thellësinë e skuadrës, përvojën dhe konfigurimin taktik për të shkuar deri në fund. Këto ambicie ndikuan drejtpërdrejt në vendimin e tij për të zgjatur karrierën e tij.
"Po e nis sezonin me qëllimin për të arritur gjithçka që është e mundur. E di që me këtë ekip, stafin e trajnerëve dhe mentalitetin tonë, çdo gjë është e mundur. Fitimi i Ligës së Kampionëve për herë të tretë do të thoshte shumë për mua”, përfundoi portieri gjerman. /Telegrafi/