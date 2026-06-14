Michael Carrick ndryshon të ardhmen e Marcus Rashford te Barcelona
Marcus Rashford mund të përballet me një kthesë të papritur në karrierën e tij, pasi rikthimi te Manchester United po shihet gjithnjë e më shumë si një mundësi reale.
Sulmuesi anglez zhvilloi një sezon të suksesshëm në huazim te Barcelona, ku rigjeti formën dhe besimin, por klubi katalanas nuk është i gatshëm të aktivizojë opsionin e blerjes prej 30 milionë eurosh.
Deri vonë, largimi përfundimtar i Rashford nga ‘Old Trafford’ konsiderohej thuajse i sigurt, por situata ka ndryshuar.
Sipas raportimeve nga mediat angleze, trajneri Michael Carrick është i hapur për ta rikthyer 28-vjeçarin në skuadrën e parë nëse gjatë afatit kalimtar nuk gjendet një marrëveshje e përshtatshme për transferimin e tij.
Manchester United kishte planifikuar shitjen e Rashford për të ulur barrën financiare dhe për të siguruar fonde për afrime të reja, por deri më tani asnjë ofertë nuk i ka përmbushur pritshmëritë e klubit.
Në të njëjtën kohë, vetë lojtari nuk është i gatshëm të pranojë çdo destinacion vetëm për t’u larguar nga Anglia.
Raportohet se Carrick ka zhvilluar një bisedë direkte me Rashford, duke i bërë të qartë se ai do të jetë pjesë e fazës përgatitore nëse nuk konkretizohet një transferim.
Ky qëndrim tregon se sulmuesi nuk konsiderohet më si një problem brenda klubit, por si një futbollist që mund të japë ende kontribut të rëndësishëm.
Ndërkohë, Barcelona ka vendosur të mos aktivizojë klauzolën e blerjes prej 30 milionë eurosh.
Klubi katalanas ka prioritete të tjera në afatin kalimtar dhe vazhdon të përballet me kufizime financiare, megjithëse nuk përjashtohet mundësia e një formule tjetër nëse Manchester United pranon një huazim të ri.
Pavarësisht kësaj, dëshira e Rashford mbetet e qartë. Futbollisti e sheh La Ligan si kampionatin ideal për stilin e tij të lojës dhe beson se projekti i trajnerit Hansi Flick mund t’i ofrojë mundësinë për të konkurruar në nivelin më të lartë.
Edhe pse emri i Bayern Munichut është përmendur si alternativë, bisedimet nuk kanë avancuar për shkak të çështjeve financiare.
Në ‘Old Trafford’ janë të vetëdijshëm se Rashford vazhdon të ketë cilësi, eksperiencë dhe aftësinë për të bërë diferencën.
Nëse ai rikthehet me motivimin e duhur, mund të jetë një armë e rëndësishme për Manchester United, i cili po kërkon zgjidhje të menjëhershme për repartin ofensiv.
E ardhmja e Rashford mbetet ende e hapur. Barcelona nuk do ta blejë përfundimisht, La Liga vazhdon të jetë destinacioni i preferuar i lojtarit, ndërsa Manchester United po e konsideron seriozisht mundësinë e rikthimit të tij në skuadër për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/