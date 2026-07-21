“Mezi prisnin rënien tonë dhe përhapën teori konspiracioni”, ylli argjentinas reagon pas humbjes në finale
Mesfushori i Argjentinës dhe personi që shumë e quajnë "truproja e Messit" brenda dhe jashtë fushës, Rodrigo de Paul, përdori rrjetet sociale për të folur për finalen e Kupës së Botës dhe humbjen ndaj Spanjës.
Ai kritikoi ashpër të gjithë ata që, siç pretendon vetë de Paul, përhapën "teori konspiracioni të pabaza" kundër Argjentinës.
"Dhimbja më e madhe është se nuk mundëm ta sillnim trofeun përsëri në vendin tonë, sepse nëse dikush e meritonte ta përjetonte përsëri atë ndjesi, ata ishit ju", ka shkruar fillimisht De Paul.
“Por, ndërsa orët kalojnë, e kuptojmë gjithnjë e më shumë se lidhja që ke me këtë ekip është shumë më e thellë sesa vetë trofeu, dhe kjo është diçka që dua ta mbaj fort për të kaluar këtë moment”.
“Sot shoh sa shumë njerëz e prisnin me padurim këtë humbje, duke përhapur teori konspiracioni të pabaza në të gjithë Kupën e Botës vetëm për të lehtësuar dhimbjen e të tjerëve, sepse ata nuk mund ta përjetojnë atë që kemi përjetuar të gjithë ne argjentinasit... sepse buzëqeshjet tona i shqetësojnë, sepse mënyra jonë i acaron nervat... Por kjo nuk bëri gjë tjetër veçse konfirmoi se pasioni dhe dashuria për fanellën tonë mund t'i mposhtë të gjitha”.
"Do të më dhembë për një kohë të gjatë, por sot jam më krenar se kurrë që jam ARGJENTINAS", përfundoi mesfushori. /Telegrafi/