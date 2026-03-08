Messi vazhdon me gola të bukur në MLS, Inter Miami merr fitoren e radhës
Lionel Messi dhe Inter Miami kanë vazhduar shkëlqimin në elitën e futbollit amerikan MLS.
Kampioni në fuqi i MLS, Inter Miami ka marrë fitoren e radhës,teksa ka triumfuar 1-2 në udhëtim te DC United.
Serinë e golave e hapi Rodrigo de Paul ku shënoi gol të bukur në minutën e 18-të.
Vetëm nëntë minuta më vonë, Messi gjeti golin duke shënuar me një parabolë përballë portierit vendas.
Pas humbjes në ndeshjen e parë, Inter Miami tanimë ka marrë dy fitore radhazi dhe duket në rrugë të mirë.
Goli ndaj DC United ishte i treti për Messin këtë edicion në MLS. /Telegrafi/
