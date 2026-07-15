Messi thyen një tjetër rekord në Kupën e Botës
Lionel Messi vazhdon të bëjë histori në Kupën e Botës. Kapiteni i Argjentinës u bë lojtari më i vjetër që ka luajtur në një gjysmëfinale të Kupës së Botës, në moshën 39 vjeç e 21 ditë, gjatë përballjes kundër Anglisë. Me këtë arritje, ai vendosi një tjetër rekord në një seri rekordesh të jashtëzakonshme që ka thyer në këtë turne.
Messi arriti këtë sukses të ri historik në gjysmëfinalen spektakolare mes Argjentinës dhe Anglisë në Atlanta. Fituesi i kësaj ndeshjeje siguroi një vend në finalen kundër Spanjës, e cila më herët kishte mposhtur Francën me rezultat 2-0. Ndërkohë, humbësi i kësaj sfide do të luajë për vendin e tretë kundër Francës.
Argjentinasi i jashtëzakonshëm theu një tjetër rekord në një turne ku ka treguar se mosha nuk ka asnjë ndikim tek ai. Para gjysmëfinales, ai kishte shënuar tetë gola dhe kishte dhënë dy asistime, duke kryesuar garën për Këpucën e Artë.
Rekordet e Messit
Fushata e tij në këtë Kupë Bote nisi me një tregolësh kundër Algjerisë, në paraqitjen e tij të 200-të me fanellën e Argjentinës. Me 38 vjeç e 357 ditë, Messi u bë lojtari më i vjetër që shënon një tregolësh në një Kupë Bote.
Më pas, ai shënoi dy herë kundër Austrisë, realizoi ndaj Jordanisë dhe gjithashtu gjeti rrjetën në fazat eliminatore kundër Kepit të Gjelbër dhe Egjiptit.
Me golat e tij kundër Austrisë, ai kaloi Miroslav Klosen dhe u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në historinë e Kupës së Botës. Para gjysmëfinales kundër Anglisë, Messi kishte shënuar 21 gola në Botëror dhe gjithashtu mbante rekordin për më shumë paraqitje në Kupat e Botës.
Seria e tij prej nëntë ndeshjesh radhazi me gola në kampionatin botëror u ndërpre në çerekfinale kundër Zvicrës, por edhe atëherë ai nuk mbeti pa ndikim.
Pas golave, vijnë asistimet
Ai asistoi Alexis Mac Allisterin nga goditja e këndit dhe arriti në kuotën e 10 asistimeve në Kupën e Botës. Që nga viti 1966, kur asistet filluan të regjistrohen zyrtarisht, askush nuk ka më shumë.
Messi u bë gjithashtu lojtari me përfshirjen më të madhe direkte në gola gjatë fazave eliminatore të një Kupe Bote në 60 vitet e fundit.
Në tetë ndeshjet e fundit të fazave eliminatore para gjysmëfinaleve, ai ishte i përfshirë në 13 gola – shtatë prej tyre të shënuar dhe gjashtë të asistuar për shokët e skuadrës.
Argjentina po mbron titullin e fituar në Katar në vitin 2022 dhe Messi është përsëri lideri i saj katër vite më vonë.
Në moshën 40-vjeçare, ai po e udhëheq ekipin kombëtar drejt një tjetër mundësie për titullin e dytë radhazi të kampionit të botës, duke thyer rekorde që deri vonë dukeshin të pamundura. /Telegrafi/