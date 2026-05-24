Mësohet se kur do të martohen Bora Zemani dhe Donald Veshaj - çifti po organizon dasmën në jug të Shqipërisë
Prej kohësh është përfolur në media dhe portale, por duket se tashmë dasma e shumëkomentuar e Bora Zemanit dhe Donald Veshajt po shkon drejt realizimit.
Burime të Prive By Liberta Spahiu, pranë çiftit, konfirmojnë se dyshja ka piketuar muajin korrik për të kurorëzuar dashurinë e tyre në një ceremoni që pritet të jetë ndër ngjarjet më të mëdha të verës në showbiz.
Ndonëse Bora herë pas here është përpjekur t’i zbehë zërat, duke i quajtur “thashetheme verore”, këtë herë lajmit i ka dhënë më shumë peshë vet Donaldi, gjatë një bisede të sinqertë në emisionin “Më lër të flas”, përballë vëllait të tij, Romeo Veshaj.
Në intervistë, ai pranoi se planet për dasmën – por edhe për zgjerimin e familjes – kanë nisur zyrtarisht për këtë verë. Donaldi tregoi se janë në fazën e diskutimit të detajeve, duke bërë edhe batuta për “debatet” e çiftit rreth organizimit, sidomos kur vjen puna te numri i të ftuarve, ku duket se mendimet e tyre nuk përputhen gjithmonë.
Sipas të njëjtave burime, ceremonia pritet të mbahet në jug të Shqipërisë, buzë detit, në një atmosferë verore, ku do të mblidhen miqtë e ngushtë dhe njerëzit më të afërt të çiftit.
Nëse konfirmohet zyrtarisht, dasma e Bora Zemanit dhe Donald Veshajt pritet të jetë një nga eventet më të komentuara të sezonit. /Telegrafi/
