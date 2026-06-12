Olivia Rodrigo zbulon se e ka të humbur 60 për qind të dëgjimit në veshin e majtë
Olivia Rodrigo i la prezantuesit Tyler West dhe Chloe Burrows të habitur kur zbuloi në një intervistë të fundit se ka humbur 60 për qind të dëgjimit në njërin vesh.
Gjatë një paraqitjeje në KISS FM më herët këtë javë, këngëtarja foli për albumin e saj të ri "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love", i cili pritet të publikohet më 12 qershor.
Një nga këngët e saj të ardhshme quhet "What's Wrong With Me?" ("Çfarë nuk shkon me mua?"), dhe Tyler e pyeti yllin: "Çfarë nuk shkon me ty?"
Për habinë e të gjithëve, Olivia foli hapur për problemin e saj me dëgjimin dhe tha:
"Në fakt, ka mjaft gjëra që nuk shkojnë me mua. Unë jam rreth 60 për qind e shurdhër në veshin e majtë. Nëse do të uleshe në këtë anë timen [duke treguar anën e majtë] dhe do të përpiqeshe të më tregoje një sekret, nuk do ta kuptoja çfarë po thoshe. Prandaj, nëse do të më tregosh një sekret, afrohu nga kjo anë [duke treguar anën e djathtë]".
E habitur nga ky zbulim, Chloe tha:
"Kjo është e pabesueshme, sepse ti je këngëtare dhe gjithmonë përdor kufje. Është vërtet e çmendur".
Më herët këtë muaj, Olivia realizoi një nga setet e saj fotografike më provokuese deri më sot, ndërsa foli për mënyrën se si përballet me ndarjet sentimentale përpara publikimit të albumit të saj të ri.
Këngëtarja, e njohur nga The Traitors, shfaqi fizikun e saj të tonifikuar me një reçipetë të zbukuruar me temina, ndërsa pranoi se e sheh një ndarje si një "mundësi të shkëlqyer për t'i dhënë jetës një drejtim të ri".
Ajo konfirmoi ndarjen nga i dashuri i saj, Louis Partridge, në prill, pasi në dhjetor ishte raportuar se çifti ishte ndarë.