Merz në Pekin i kërkon Kinës të ndikojë te Rusia për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë
Kancelari gjerman Friedrich Merz, gjatë një vizite në Pekin, i bëri thirrje udhëheqjes kineze të përdorë ndikimin e saj për t'i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
Merz i bëri këto komente në një konferencë për shtyp pas bisedimeve me Presidentin Xi Jinping dhe Kryeministrin Li Qiang, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Sot u kërkova bashkëbiseduesve të mi të përdorin ndikimin e tyre për t'i dhënë fund luftës së agresionit rus kundër Ukrainës. Pekini mund të ushtrojë ndikim në këtë. Ne gjithashtu e dimë se sinjalet nga Kina merren shumë seriozisht në Moskë. Kjo vlen si për fjalët ashtu edhe për veprat", ka thënë kancelari gjerman.
Merz përshëndeti angazhimin e deklaruar të Kinës për paqen dhe theksoi nevojën për hapa praktikë, në veçanti parandalimin e furnizimit të Rusisë me mallra me përdorim të dyfishtë që mund të përdoren kundër Ukrainës.
"Ne kërkojmë bashkëpunim në përpjekjet tona diplomatike për paqe. Ne gjithashtu e kërkojmë atë në punën praktike, për shembull, të mos furnizojmë Rusinë me mallra me përdorim të dyfishtë që mund t'i përdorë kundër popullit të Ukrainës", theksoi ai.
Çështja e Ukrainës u pasqyrua edhe në deklaratën e përbashkët për shtyp të lëshuar nga Gjermania dhe Kina pas vizitës.
"Ata diskutuan gjithashtu çështjen e Ukrainës. Ata mbështesin përpjekjet për të arritur një armëpushim dhe paqe të qëndrueshme për Ukrainën bazuar në Kartën e OKB-së dhe parimet e saj", thuhet në deklaratë.
Gjatë takimit, Merz dhe Xi diskutuan gjithashtu situatën në rajonin Indo-Paqësor.
Kancelari vuri në dukje se Gjermania dhe Bashkimi Evropian janë të interesuar për sigurinë dhe stabilitetin, duke përfshirë Ngushticën e Tajvanit dhe në të gjithë Indo-Paqësorin.
Friedrich Merz zhvilloi një vizitë zyrtare në Kinë më 25-26 shkurt, e cila ishte udhëtimi i tij i parë në Kinë si Kancelar. /Telegrafi/