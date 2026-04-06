“Meriton më të mirat”, te Man City e konfirmojnë vendimin e Bernardo Silvas për të ardhmen
Ndihmëstrajneri i Manchester Cityt, Pep Lijnders, ka konfirmuar se Bernardo Silva do të largohet nga klubi në fund të sezonit si lojtar i lirë.
Ylli portugez ka një dekadë në fanellën e “Qytetarëve”, ndërsa duket se ka vendosur të kalojë një aventurë të re në fanellën e ndonjë skuadre tjetër para pensionimit.
“Ti kurrë nuk e zëvendëson një lojtar me të njëjtin profil, sepse të tillë nuk ekzistojnë. Bernardo Silva është unik”.
“A mënyra si ai kontrollon lojën, si lëviz, si e pranon topin, si udhëheq, si i sheh zgjidhjet – të gjitha këto gjëra e bëjnë të veçantë”, deklaroi Lijnders.
Ai theksoi se klubi nuk do të kërkojë një kopje të portugezit, por një profil që i përshtatet nevojave të skuadrës.
“Ti nuk kërkon zëvendësim identik. Kërkon atë që i duhet ekipit për t’u rritur dhe dikë që mund të futet në formacionin bazë. Pastaj shpreson që lojtarët e rinj, si ata nga akademia apo afrimet e fundit, të bëjnë hapin përpara në mesfushë”.
“Më e rëndësishmja është që lojtarët me përvojë, ata që kanë kohë të gjatë në klub, të qëndrojnë. Rreth tyre ndërtohet gjithçka tjetër”.
Megjithatë, e pranoi se mungesa e Bernardo Silvës do të ndihet shumë.
“Do të jetë e vështirë, sepse kur ai mungon në një ndeshje, e vëren menjëherë. Imagjinoni një sezon të tërë pa të. Por çdo histori e bukur ka një fund”.
“Shpresoj që ai t’i shijojë këto muajt e fundit – kanë mbetur vetëm gjashtë javë – dhe të ketë një lamtumirë të denjë. Ai e meriton gjithë atë vëmendje”./Telegrafi/