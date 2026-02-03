Meriton Korenica shkëlqen dhe kryeson ‘Formacionin e Javës’ në Superligën e Rumanisë
Superliga e Rumanisë ka mbyllur xhiron e 24-të me një formacion jave të mbushur me emra në formë dhe nota të larta nga Sofascore. Performancat individuale bënë diferencën, ndërsa disa lojtarë konfirmuan vazhdimësinë në elitën rumune.
Vëmendja kryesore shkon te Meriton Korenica, i cili u përfshi në formacion me notën 8.2.
Mesfushori kosovar ishte motor i ekipit të tij, dominues në duele, i saktë në pasime dhe vendimtar në tranzicion. Paraqitja e tij konfirmon rritjen e vazhdueshme dhe rolin kyç që po merr në kampionat.
Në repartin sulmues spikatën Andrei Cordea me notën më të lartë të javës 9.6, si dhe Alexandru Aliev (9.1) e Ramon Espinosa (8.9), duke i dhënë formacionit një profil të fortë sulmues.
Mesfusha u kompletua nga Juri Cisotti (8.1) dhe Darius Olaru (8.0), që garantuan balancë dhe kreativitet.
Mbrojtja u përfaqësua nga Denis Alomerovic (8.1), Paul Iacob (7.6), Jules Cisse (7.7) dhe Denis Maftei (7.6), ndërsa porta iu besua Cristian Dur-Bozoanca (8.5), i cili ishte vendimtar me pritje kyçe.
Formacioni i javës 24 tregon qartë konkurrencën e fortë në Superligën e Rumanisë. Megjithatë, këtë herë, ishte Korenica ai që la gjurmën më të thellë - një sinjal i fortë se mesfushori kosovar po kthehet në një nga figurat më të rëndësishme të kampionatit. /Telegrafi/