Ylli i Kosovës Meriton Korenica e ka gjetur sërish rrugën drejtë golit në kampionatin rumun.

Korenica realizoi golin e tretë në fitoren 4-2 të Clujit kundër Metaloglobus Bucharest.

Pas një pasimi të Slimanit, Korenica dribloi dy futbollistë e pastaj me një goditje të saktë s’i dha asnjë shans portierit mysafir (88’).

Për më shumë shikoni golin:

Ndërkohë, ky ishte goli i gjashtë për Korenicën në kampionatin rumun, kurse ka të numëruar edhe dy asistime në proces./Telegrafi/

