Meriton Korenica vazhdon shkëlqimin te Cluji, shënon supergol në Rumani
Ylli i Kosovës Meriton Korenica e ka gjetur sërish rrugën drejtë golit në kampionatin rumun.
Korenica realizoi golin e tretë në fitoren 4-2 të Clujit kundër Metaloglobus Bucharest.
Pas një pasimi të Slimanit, Korenica dribloi dy futbollistë e pastaj me një goditje të saktë s’i dha asnjë shans portierit mysafir (88’).
Për më shumë shikoni golin:
Ndërkohë, ky ishte goli i gjashtë për Korenicën në kampionatin rumun, kurse ka të numëruar edhe dy asistime në proces./Telegrafi/
