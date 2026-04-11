Meagan Good zbulon pse vendosi të mos e mbante macen e saj pas martesës: Unë zgjodha një burrë
Aktorja dhe modelja amerikane Meagan Good ka zbuluar pse vendosi të mos e mbante macen e saj pasi u martua me Jonathan Majors.
Në një intervistë të re me podcastin "Picture This", Good foli hapur për zgjedhjen e martesës mbi kafshën e saj shtëpiake.
Prezantuesi i kërkoi asaj të emëronte diçka pa të cilën më parë mendonte se nuk mund të jetonte, dhe Good u përgjigj se ishte kafsha e saj shtëpiake.
"Kjo është macja ime. Më është dashur ta heq qafe, emri i tij është Bam Bam," tha ajo.
Good pranoi se fillimisht e mendoi, pastaj vendosi ta adoptonte macen e saj.
"Në fillim mendova se do të më mungonte dhe doja që të ishte këtu, por Jonathan solli dy qentë e tij dhe kjo e shqetësoi macen time. Prandaj, zgjodha një burrë", tha ajo.
Good dhe Majors janë në lidhje që nga maji i vitit 2023, kur u panë së bashku në Los Angeles. Good ishte i martuar më parë me DeVon Franklin dhe divorci i tyre u finalizua në vitin 2022. /Telegrafi/