Pasi publikoi tre albume brenda një dite, Drake theu tre rekorde në Spotify
Reperi kanadez Drake bëri histori në muzikë pasi publikoi tre albume "Iceman", "Habibti" dhe "Maid of Honour", duke thyer tre rekorde në Spotify brenda një dite.
Që nga pasditja e së premtes, Drake u bë artisti më i transmetuar në një ditë të vetme në Spotify në vitin 2026, ndërsa albumi i tij "Iceman" u bë albumi më i transmetuar në një ditë të vetme këtë vit.
Kënga hapëse e albumit "Make Them Cry" siguroi gjithashtu vendin e saj si kënga më e transmetuar brenda një dite të vetme në vitin 2026.
Nuk është e vetmja platformë transmetimi ku Drake ka arritur rezultate rekord. Në Amazon Music, "Iceman" pati debutimin më të madh global të parë 24-orësh për një album hip-hop të vitit 2026, ndërsa treshja e albumeve së bashku për debutimin më të madh global të parë 24-orësh për vitin 2026.
Drake i ka arritur këto rezultate me tre albumet e tij të fundit, të cilat çuditërisht u publikuan të enjten në mbrëmje. Reperi ka rreth dy vjet që e ka njoftuar albumin e tij të nëntë "Iceman", duke përfshirë tre episode të transmetimit të drejtpërdrejtë ku ai njoftoi muzikë të re që supozohej se do të ishte për projektin.
Të enjten në mbrëmje, ai prezantoi pjesën e katërt të përmbledhjes së tij të transmetuar drejtpërdrejt "Iceman" vetëm disa orë para publikimit të planifikuar të albumit.
Në një vlerësim të Variety për albumin “Iceman”, kritiku i muzikës Peter A. Berry e vlerësoi albumin si një rikthim argëtues, por edhe hakmarrës, që Drake e kishte nevojë.