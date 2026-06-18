Më pak ndalesa, më shumë aksion: Botërori 2026 po vendos standarde të reja
Për vite me radhë, tifozët janë mësuar të shohin tabela me 10, 11 apo edhe 12 minuta kohë shtesë në fund të ndeshjeve të mëdha. Në Botërorin e Katarit 2022 kjo u bë pothuajse normale, pasi FIFA udhëzoi gjyqtarët të kompensonin pothuajse çdo sekondë të humbur gjatë lojës.
Megjithatë, në Botërorin 2026 situata ka ndryshuar ndjeshëm. Edhe në ndeshjet me shumë ndërprerje, koha shtesë e akorduar shpesh ka qenë vetëm pesë ose gjashtë minuta. Kjo nuk është rastësi, por rezultat i një strategjie të re të udhëhequr nga shefi i gjyqtarëve të FIFA-s, Pierluigi Collina.
Qëllimi i tij nuk ka qenë shtimi i minutave në fund të ndeshjeve, por eliminimi i humbjes së kohës gjatë vetë lojës. Sipas Collinës, objektivi kryesor është rritja e ritmit të ndeshjeve dhe kufizimi i ndërprerjeve të panevojshme që ngadalësojnë lojën.
Për të arritur këtë, FIFA ka vendosur një sërë masash të reja. Gjyqtarët monitorojnë më rreptësisht kohën që ekipet marrin për rivëniet nga porta dhe autet, ndërsa lojtarët janë detyruar të respektojnë afate më të shkurtra për zëvendësimet. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm është se lojtarët që marrin trajtim mjekësor duhet të qëndrojnë jashtë fushës për të paktën një minutë, duke reduktuar simulimet dhe ndërprerjet taktike.
Ndryshimet nuk synojnë të ndëshkojnë ekipet, por të ndryshojnë sjelljen e lojtarëve. Ideja është që nëse lojtarët e dinë se nuk mund të vonojnë lojën pa pasoja, atëherë ndeshja do të vazhdojë me ritëm më të lartë dhe do të ketë më pak nevojë për kohë shtesë në fund.
Deri tani, rezultatet kanë qenë inkurajuese. Gjatë turneut është regjistruar vetëm një rast ku një rivënie nga porta është ndëshkuar për shkak të vonesës së tepërt. Gjithashtu nuk ka pasur raste ku një zëvendësues është penguar të hyjë në lojë sepse lojtari që po largohej nga fusha ka vonuar daljen e tij.
Një tjetër efekt pozitiv ka qenë reduktimi i ndërprerjeve për dëmtime të lehta. Frika se ekipi do të mbetet përkohësisht me një lojtar më pak duket se ka bërë që futbollistët të shmangin ndalesat e panevojshme. Kjo ka ndikuar që ritmi i ndeshjeve të jetë më i lartë dhe loja të rrjedhë më natyrshëm.
Çfarë tregojnë statistikat?
Statistikat janë argumenti më i fortë në favor të qasjes së re të FIFA-s.
Në Botërorin 2026, kohëzgjatja mesatare e një ndeshjeje ka qenë 96 minuta e 8 sekonda, duke përfshirë kohën shtesë të të dy pjesëve.
Për krahasim:
Botërori 2022 në Katar: 102 minuta e 43 sekonda.
Botërori 2018 në Rusi: 96 minuta e 54 sekonda.
Kjo do të thotë se ndeshjet në Botërorin aktual po zgjasin më shumë se një ndeshje tradicionale prej 90 minutash, por dukshëm më pak se në Katar, ku koha shtesë ishte bërë pjesë e zakonshme e çdo takimi.
Një tjetër tregues i rëndësishëm është koha efektive e lojës, pra koha kur topi është realisht në fushë.
Rusia 2018: 54 minuta e 50 sekonda.
Katari 2022: 58 minuta e 8 sekonda.
Botërori 2026: 57 minuta e 22 sekonda.
Në pamje të parë mund të duket se Botërori 2026 ka një rënie të vogël krahasuar me Katarin. Megjithatë, kjo statistikë nuk tregon të gjithë historinë.
Ekspertët konsiderojnë se treguesi më domethënës është raporti mes kohës efektive dhe kohëzgjatjes totale të ndeshjes. Pikërisht këtu Botërori 2026 del më mirë se dy edicionet e mëparshme.
Botërori 2026: 59.38% e kohës me topin në lojë.
Katari 2022: 56.86%.
Rusia 2018: 56.25%.
Kjo tregon se, edhe pse ndeshjet janë më të shkurtra se në Katar, futbolli i luajtur zë një përqindje më të madhe të kohës totale. Me fjalë të tjera, tifozët po shohin më pak pritje dhe më shumë lojë reale.
Një model për të ardhmen?
Deri në këtë fazë të turneut, strategjia e Pierluigi Collinës mund të konsiderohet një sukses. FIFA ka arritur të reduktojë kohën shtesë pa sakrifikuar ndjeshëm kohën efektive të lojës. Përkundrazi, ritmi i ndeshjeve është përmirësuar dhe ekipet duket se janë përshtatur me rregullat e reja.
Natyrisht, mbetet për t’u parë nëse ky model mund të funksionojë me të njëjtin efekt në kampionate të gjata kombëtare. Një turne si Kupa e Botës zgjat vetëm disa javë, ndërsa kampionate si Liga Premier zhvillohen përgjatë 380 ndeshjeve dhe paraqesin sfida krejtësisht të ndryshme.
Megjithatë, shenjat e para janë pozitive. Në vend që të kompensojë çdo sekondë të humbur me minuta shtesë, FIFA po përpiqet të sigurojë që koha të mos humbasë fare. Dhe deri tani, ky ndryshim duket se po e bën futbollin më të shpejtë, më dinamik dhe më tërheqës për tifozët./Telegrafi/