"Më ke munguar babë", Gjesti shfaqet me Gimbon
Dy miqtë e ngushtë, Gjesti dhe DJ Gimbo, janë bërë bashkë në ditën e sotme (e diel).
Kjo pasi DJ nga Istogu ka qenë në Big Brother VIP Albania 5, ndonëse me këngëtarin ndodhën shumë gjëra jashtë.
Ata kanë tejkaluar këto situata dhe tani janë rikthyer në shoqëri të njëri-tjetrit.
Foto: Instagram
Në videon e postuar në InstaStory, të dy shihen duke qeshur pa ndalë, e duke shijuar kohë të mirë.
"Më ke munguar babë", ka qenë përshkrimi që i ka vënë postimit.
Gimbo nga ana tjetër nuk ka qenë në dijeni se Gjesti ndodhet në paraburgim dhe këtë e kuptoi kur doli nga shtëpia.
Atij ky lajm iu kumtua në spektakël nga Ledion Liço, i cili u mundua në pika t'ia sqaronte situatën. /Telegrafi/
