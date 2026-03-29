E rimerr veten, Gjesti kthehet me fotografi në rrjete sociale
Artisti nga Peja, Gjesti, është kthyer në normalitet pas incidentit që kishte javë më parë.
Ai u përfshi në një sherr në kompaninë muzikore, "Onima", gjë që më e pas e çoi edhe në paraburgim.
Sidoqoftë, këngëtari u lirua nga paraburgimi para disa ditësh dhe se tani e ka rimarrë edhe veten.
Foto: Instagram
I njëjti publikoi së fundmi një fotografi në InstaStory, ku shihet nga vetura e tij luksoze.
Duket se është fresh, në gjendje të mirë, e se i dukej pak kohë për stabilitet në jetë.
Gjesti sjell foto krah avokatit të tij: Gjithmonë falënderues për punën e palodhshme gjatë kësaj periudhe
Fituesi i Big Brother VIP Albania 4 do të mbrohet në liri dhe se do të vazhdojë me procedura ligjore kundër "Onima".
Sidoqoftë, ka kërkuar falje për shqetësimin dhe situatën e krijuar. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVA
Jobs
Real Estate