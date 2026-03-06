“Më bullizove për Bugattin”, Benita përplaset me Londrimin pas BBVK
Një debat është zhvilluar mes Benita Zenës dhe Londrimit lidhur me popullaritetin e këngës “Bugatti”, pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova.
Tema u hap gjatë diskutimeve pas spektaklit, ku u përmend edhe performanca e Benitës në finalen e këtij edicioni.
Londrimi u shpreh: “Isha duke e shikuar Prime-in live dhe e dimë që ‘Bugatti’ e ka marrë famën prej meje. Benita Zena, ia nisi duke folur për Bugattin, u desh Olta pasi përfundoi performanca e Benitës ta cekë që realisht Lodrimi ia ka sjellë, e ka marrë vrullin, kështu që Benita, aty më ke dëshpëruar pak”.
BBVK/YouTube
Nga ana tjetër, Benita reagoi duke thënë: “Bugatti faktikisht ka qenë viral edhe pa hyrë në Big, po normal, në momentin që kam hyrë në Big, ti ke filluar të ma bullizosh”.
Londrimi e mohoi këtë duke shtuar: “Jo. Kam filluar të të ngacmoj, ti e ke marrë si bullizim, kur realisht e ke parë që Leonora ka thënë se ‘po dhezë’ kënga, është përmirësuar edhe raporti”.
Debati mes tyre ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke rikthyer në diskutim edhe një herë historinë e këngës “Bugatti” dhe ndikimin që pati gjatë kohës së reality show-t. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com