Mbrëmje vendimtare në Ligën e Kampionëve, në lojë janë dy bileta për gjysmëfinale
Sot (e martë) rikthehet magjia e Ligës së Kampionëve me dy përballje që pritet të vendosin fatin e gjysmëfinalistëve të parë të sezonit 2025/26. Në fokus janë duelet Atletico Madrid-Barcelona dhe Liverpool-Paris Saint-Germain.
Në Madrid, Barcelona përballet me një mision të vështirë pas humbjes 0-2 në ndeshjen e parë.
Katalunasit duhet të reagojnë fort në udhëtim, ndërsa Atletico Madrid synon të mbrojë avantazhin dhe të shfrytëzojë çdo hapësirë. Një gol i hershëm mund të ndryshojë gjithçka në këtë përballje.
Ndërkohë në Angli, Liverpool ka një mision të vështirë pas humbjes 0-2 në Paris.
“The Reds” do të kërkojnë një mbrëmje perfekte në “Anfield”, aty ku shpesh janë kthyer historitë e mëdha evropiane. PSG, nga ana tjetër, synon të menaxhojë avantazhin dhe të godasë në kundërsulm.
Sa i përket ndeshjeve të nesërme, Arsenali pret Sporting Lisbonën me epërsinë minimale 1-0, ndërsa supersfida mes Bayern Munich dhe Real Madrid mbetet plotësisht e hapur pas rezultatit 2-1 në ndeshjen e parë.
Të gjitha ndeshjet janë paraparë të fillojnë nga ora 21:00.