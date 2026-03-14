Mesfushori i Arsenalit, Max Dowman është bërë golashënuesi më i ri në historinë e Ligës Premier pasi shënoi në kohën shtesë të fitores 2–0 ndaj Evertonit të shtunën.

Në moshën vetëm 16 vjeç e 73 ditë, Dowman realizoi pas një vrapimi të gjatë dhe përfitoi nga porta e zbrazët e Evertonit për të dërguar topin në rrjetë, duke i afruar Arsenalin edhe një hap më pranë titullit në kampionatin anglez.

Me këtë gol, Dowman theu rekordin për golashënuesin më të ri në historinë e kampionatit anglez, rekord që më parë mbahej nga James Vaughan i Evertonit.

Trajneri Mikel Arteta e përshkroi momentin si të veçantë.

“Ishte një moment i madh, veçanërisht për mënyrën se si u ndërtua goli. Kishim 10 ose 15 sekonda për ta shijuar vërtet atë që po ndodhte”.

“Ishte magjike, e gjithë stoli dhe lojtarët u ngritën në këmbë duke festuar me tifozët. Ishte një ditë e bukur”.

“Ai e ndryshoi ndeshjen sa herë që prekte topin. Krijonte situata dhe dukeshim më kërcënues në sulm. Ta bësh këtë në atë moshë, në këtë kontekst, me presionin dhe pritshmëritë për të fituar ndeshjen, nuk është diçka normale”.

Golashënuesit më të rinj në historinë e Ligës Premier:

Max Dowman – 16 vjeç, 73 ditë

James Vaughan – 16 vjeç, 270 ditë

James Milner – 16 vjeç, 356 ditë

Wayne Rooney – 16 vjeç, 360 ditë

Rio Ngumoha – 16 vjeç, 361 ditë

Cesc Fabregas – 17 vjeç, 113 ditë

Michael Owen – 17 vjeç, 143 ditë

Andy Turner – 17 vjeç, 166 ditë

Federico Macheda – 17 vjeç, 226 ditë

Lewis Miley – 17 vjeç, 229 ditë.

