Divorci mes futbollistit Mauro Icardi dhe modeles argjentinase Wanda Nara ka marrë një kthesë të re, pasi gjykatat italiane kanë rrëzuar kërkesat financiare të saj gjatë procesit të ndarjes.

Çifti, i cili njoftoi ndarjen në vitin 2022 pas gati 10 vitesh martesë, ka qenë në një përballje ligjore për ndarjen e pasurisë dhe mbështetjen financiare.

Icardi publikoi një deklaratë në rrjetet sociale ku tha se gjykata kishte refuzuar kërkesat që ai i cilësoi 'të jashtëzakonshme', përfshirë kërkesën për 250 mijë euro në muaj për Wanda Nara, 65 mijë euro për secilën vajzë të tyre dhe 100 mijë euro në muaj si pjesë e marrëveshjes së divorcit.

Mauro Icardi

Ai tha se edhe apeli i bërë ndaj vendimit ishte shpallur i papranueshëm nga gjykata italiane.

Foto: Instagram

Icardi dhe Wanda Nara u martuan në vitin 2014 dhe kanë dy vajza, Francesca dhe Isabella.

Wanda Nara

Marrëdhënia e tyre ka kaluar disa kriza ndër vite, përfshirë akuzat për tradhti ndaj futbollistit në vitin 2021.

Icardi, ish-sulmues i Interit, Paris Saint-Germain dhe Galatasaray, ka shënuar mbi 250 gola në karrierën e tij dhe aktualisht është pa klub.

Wanda dhe Mauro

Ai deklaroi se mbetet edhe vetëm një hap para finalizimit zyrtar të divorcit. /Telegrafi/

Wanda

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