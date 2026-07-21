Martin Garrix për Sunny Hill: Mezi po pres të kthehem sërish
DJ-i dhe producenti i njohur holandez, Martin Garrix, ka ndarë emocionet e tij para rikthimit në Sunny Hill Festival në Prishtinë.
Artisti ka publikuar një InstaStory, ku ka shkruar: "Mezi pres të rikthehem në Sunny Hill Festival më pak se dy javë".
Ylli i muzikës elektronike është një nga emrat më të mëdhenj që ka performuar në festival, ku edhe më parë ka krijuar atmosferë të veçantë me hitet e tij dhe energjinë karakteristike.
Foto: Instagram
Rikthimi i Garrix në Prishtinë është pritur me entuziazëm nga fansat e muzikës elektronike, të cilët mezi presin paraqitjen e tij në skenën e festivalit.
Sunny Hill Festival ndër vite ka arritur të sjellë në Kosovë artistë të njohur ndërkombëtarë, duke e forcuar gjithnjë e më shumë pozitën e tij në skenën e festivaleve muzikore.
Me afrimin e edicionit të ri, emocionet për festivalin po rriten, derisa rikthimi i 30-vjeçarit mbetet një nga momentet më të shumëpritura për publikun.
Festivali sivjet mbahet më 31 korrik, 1 dhe 2 gusht në Bërnicë. /Telegrafi/