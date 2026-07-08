Margaret Qualley dhe Jack Antonoff raportohet se janë ndarë pas tre vjetësh martesë
Margaret Qualley dhe Jack Antonoff janë ndarë vetëm pak muaj para përvjetorit të tretë të martesës së tyre, raporton revista People.
Një burim ka bërë të ditur se marrëdhënia e çiftit është "e lëkundur".
Ndërkaq, një burim tjetër ka shtuar se aktorja dhe lideri i grupit Bleachers janë "duke u përpjekur të gjejnë një zgjidhje dhe të kuptojnë situatën mes tyre".
Antonoff aktualisht është në mes të turneut të tij "Bleachers Forever", ndërsa Qualley po përgatitet për filmin e ardhshëm horror "Possession".
Foto: Margaret Qualley dhe Jack Antonoff / GettyImages
Lajmi për ndarjen e çiftit vjen disa ditë pasi Antonoff mori pjesë në dasmën e mikeshës së tij të vjetër, Taylor Swift, me Travis Kelce, më 3 korrik, pa Qualley-n pranë tij. Në vend të saj, ai shoqërohej nga motra e tij, stilistja Rachel Antonoff.
Antonoff, një muzikant dhe producent i suksesshëm, dhe Qualley, e njohur për filmat "Sanctuary" dhe "The Substance", nisën të përfliteshin për një lidhje në gusht të vitit 2021, pasi u panë duke u puthur gjatë një takimi në Brooklyn.
Çifti e bëri lidhjen publike në vitin 2022, kur u shfaqën së bashku në drekën e çmimeve të AFI, ku mbështetën serialin e Netflix "Maid", në të cilin luante Qualley.
Në mars të atij viti, ata e bënë lidhjen zyrtare në Instagram, ndërsa revista PEOPLE konfirmoi fejesën e tyre në maj të vitit 2022.
Dasma e Margaret Qualley dhe Jack Antonoff, e zhvilluar në gusht të vitit 2023 në New Jersey, u ndoq nga shumë të famshëm, përfshirë Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne dhe Lana Del Rey.