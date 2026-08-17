Elaine Paige rrëfen varësinë nga ilaçet e gjumit: Për vite me radhë kam jetuar me pilula
Elaine Paige ka rrëfyer se për vite me radhë ishte e varur nga ilaçet e gjumit, të cilat i përdorte për të përballuar vështirësitë me gjumin pas shfaqjeve të gjata në teatër.
Këngëtarja dhe aktorja britanike, 78 vjeçe, tha se pas performancave shpesh qëndronte zgjuar deri në orët e para të mëngjesit dhe mbështetej te tabletat për të arritur të flinte.
“Për shumë vite në teatër kam jetuar me pilula gjumi, përndryshe je e lidhur deri në orën 2 të mëngjesit pas një shfaqjeje”, rrëfeu ajo për “The Sunday Times”.
Paige tha se e konsideronte këtë si “sindromën e saj të Judy Garland” dhe pranoi se ishte bërë e varur nga ilaçet. Megjithatë, ajo arriti ta linte këtë zakon gjatë pandemisë, shkruan DailyMail.
“Janë gjëra të tmerrshme për t'u bërë i varur, gjë që edhe unë isha. Por që nga pandemia kam arritur t'i lë dhe nuk do të marr më asnjë të tillë”, tha ajo.
Elaine Paige, e njohur për role ikonike në “Evita”, “Cats”, “Chess” dhe “Sunset Boulevard”, nuk ka performuar në skenë që nga izolimi i parë i pandemisë.
Ajo vazhdon të jetë aktive në radio dhe në korrik publikoi albumin e saj të ri, “Miscellaneous Paige”. /Telegrafi/