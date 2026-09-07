“Krenaria e familjes tonë”, Mihrije Braha emocionon me urimin për diplomimin e Tringës
Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Mihrije Braha, ka ndarë një urim të veçantë për renë e saj, Tringën, me rastin e diplomimit.
Braha ka publikuar në rrjetet sociale disa nga kjo ditë e rëndësishme për familjen, ku në njërën prej tyre shfaqet duke e përqafuar Tringën, ndërsa në disa të tjera pozojnë e gjithë familja së bashku.
Në portretin familjar shfaqen Mihrije Braha, djali i saj Platori, Tringa dhe këngëtari Naim Abazi, duke ndarë së bashku këtë moment të veçantë.
Krahas fotografive, Mihrija i ka dedikuar Tringës disa fjalë të ëmbla, duke shprehur krenarinë e saj për të.
“Tringa, krenaria e familjes tonë. Urime”, ka shkruar këngëtarja në urimin e saj.
Pas këtij postimi, të cilin artistja nuk hezitoi ta ndajë me ndjekësit e saj, pasuan shumë urime për këtë ditë të rëndësishme për renë e saj.