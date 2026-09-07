Alba Vukaj shfaqet plot stil në bregdet, pozat në perëndim të diellit marrin vëmendje
Alba Vukaj ka ndarë me ndjekësit e saj disa fotografi të bukura nga një moment pranë detit, duke shijuar atmosferën e qetë të perëndimit të diellit.
Në imazhet e publikuara në rrjetet sociale, Alba shfaqet duke pozuar buzë detit, ndërsa rrezet e fundit të diellit krijojnë një atmosferë romantike dhe verore.
Për këtë paraqitje, ajo kishte zgjedhur një crop top të bardhë, të kombinuar me një fustan transparent me rrjetë dhe motive lulesh, duke i dhënë pamjes një stil elegant dhe mjaft veror.
Foto: Alba Vukaj / Instagram
Me flokët e lëshuar dhe në një ambient natyror, Alba pozoi para kamerës duke sjellë një tjetër paraqitje që tërhoqi vëmendjen e ndjekësve.
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku shpesh ndan me publikun momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe paraqitjet e saj.
Foto: Alba Vukaj / Instagram
Foto: Alba Vukaj / Instagram