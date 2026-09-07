Selin Bollati publikon foton e ëmbël me DJ Gimbon: Ai kishte nevojë për një përqafim
Selin Bollati ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një fotografi të veçantë, në të cilën shfaqet së bashku me DJ Gimbón.
Në foto, Bollati dhe DJ Gimbo shfaqen duke ndarë një përqafim, ndërsa ajo e ka shoqëruar postimin me një mesazh të shkurtër në anglisht.
“Ai kishte nevojë për një përqafim”, shkroi balerina në postimin e saj në InstaStory.
Selin dhe Gimbo nuk ngurrojnë të ndajnë me ndjekësit momente të ndryshme nga jeta e tyre, duke treguar anën më të afërt dhe romantike të marrëdhënies.
Dyshja janë një çift shumë i përfolur në mediet e shtypit rozë, derisa secili postim i tyre tërheq menjëherë vëmendjen e fansave.
Balerina dhe DJ i njohur u njohën gjatë edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania, derisa raporti i tyre i ëmbël i cili vazhdoi edhe jashtë spektaklit, zgjon gjithmonë e më shumë kurreshtjen e ndjekësve të tyre.