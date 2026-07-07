Manchester United përgatit ofertën për portierin e Real Madridit
E ardhmja e Andriy Lunin te Real Madridi duket se po bëhet gjithnjë e më e pasigurt.
Pas disa sezoneve në një rol dytësor për shkak të pranisë së Thibaut Courtois, portieri ukrainas po shqyrton seriozisht mundësinë e një ndryshimi në karrierë, me synimin për të marrë më shumë minuta dhe për t’u konsoliduar si titullar.
Sipas raportimeve të fundit nga afati kalimtar, në horizont është shfaqur Manchester United, i cili ka hyrë fuqishëm në garën për shërbimet e portierit të Real Madridit.
Fillimisht, interesim për Lunin kishte shfaqur edhe Interi, por në orët e fundit emri i klubit anglez ka marrë më shumë peshë.
Manchester United po kërkon një zgjidhje të re për portën dhe e sheh ukrainasin si një profil ideal për të përforcuar këtë repart.
Situata e Andriy Lunin në Santiago Bernabeu nuk ka qenë asnjëherë e lehtë. Portieri ukrainas ka treguar cilësi sa herë që ka pasur mundësinë për të luajtur, madje ka dëshmuar se mund të përballojë presionin e një klubi të madh si Real Madridi.
Megjithatë, konkurrenca me Thibaut Courtois ka mbetur një pengesë e madhe. Belgu vazhdon të konsiderohet një nga portierët më të mirë në botë dhe është zgjedhja e parë e padiskutueshme në portën madrilene.
Për një portier në moshën dhe me potencialin e Lunin, pritja për mundësi të rralla mund të mos jetë më e mjaftueshme.
Ukrainasi kërkon vazhdimësi, besim dhe një projekt ku mund të ketë një rol të rëndësishëm.
Nëse Lunin kërkon largimin, drejtuesit madrilenë do të duhet të zgjedhin mes përfitimit financiar nga shitja e tij ose bindjes së tij për të vazhduar si një alternativë e besueshme për Courtois.
Interesimi i Manchester United ka ndryshuar situatën rreth portierit ukrainas. Klubi nga Old Trafford prej kohësh po kërkon stabilitet në këtë pozicion dhe e sheh Lunin si një kandidat shumë tërheqës.
Ai ka përvojë ndërkombëtare, është testuar në ndeshje me presion të madh dhe mund të jetë gati për një sfidë të re në një nga ligat më të forta në botë, Ligën Premier.
Një transferim te Manchester United do të ishte një mundësi e madhe për Lunin, jo vetëm për shkak të madhështisë së klubit anglez, por edhe sepse do t’i jepte mundësinë të largohej nga hija e Courtois dhe të tregonte se është i gatshëm të jetë numri një te një klub elitar.
Interi gjithashtu mbetet në garë. Klubi italian prej kohësh monitoron situatën e portierit dhe vlerëson profilin e tij si një lojtar që mund të japë menjëherë siguri.
Megjithatë, hyrja e Manchester United në garë mund të përshpejtojë zhvillimet, veçanërisht nëse Lunin preferon një kalim në Ligën Premier.
Për Real Madridin, humbja e ukrainasit nuk do të ishte një largim i zakonshëm, pasi ai ka treguar se mund të jetë vendimtar kur është kërkuar.
Megjithatë, dëshira e lojtarit për të luajtur rregullisht mund të peshojë më shumë se çdo tentativë për ta mbajtur në skuadër.
Operacioni ende nuk është mbyllur, por situata ka nisur të lëvizë. Interi dhe Manchester United janë në pritje, ndërsa një ofertë bindëse nga Anglia mund të ndryshojë gjithçka.
Andriy Lunin tashmë ndodhet përballë një vendimi të madh: të vazhdojë të presë shansin e tij te Real Madridi apo të pranojë sfidën e Ligës Premier për t’u bërë më në fund protagonist. /Telegrafi/