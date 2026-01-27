Man Utd shkon me të gjitha forcat pas yllit të Barcelonës – shihet si lojtari ideal për mesfushën
Afati kalimtar i verës 2026 po fillon të marrë formë me lëvizje strategjike të nivelit të lartë mes gjigantëve të kontinentit të vjetër.
Manchester United e ka identifikuar Marc Casadon si kandidatin ideal për rindërtimin e mesfushës, pas monitorimit të situatës së tij në qytetin katalanas.
Talenti spanjoll po kalon një periudhë pasigurie në skemat e Hansi Flick, pavarësisht aftësive të tij të padiskutueshme. Mungesa e minutave të vazhdueshme në mesfushën katalanase ka ngritur shqetësime në rrethin e mesfushorit të ri.
Drejtuesit sportivë të “Djajve të Kuq” janë të bindur se mund të përfitojnë nga kufizimet financiare që ende ndikojnë te klubi blaugrana. Manchester United beson se një ofertë tërheqëse mund të hapë rrugën për largimin e një lojtari të etur për protagonizëm.
Nën drejtimin e Flick, mundësitë kanë qenë të pakta, me vetëm nëntë paraqitje si titullar deri tani në kampionatin vendas. Casado e di se zhvillimi i tij varet nga koha në fushë dhe ‘Old Trafford’ i garanton një rol qendror.
Klubi anglez është në konkurrencë me Atletico Madridin për shërbimet e tij, por fuqia financiare e Unitedit e vendos atë në një pozitë më të favorshme. Ata kërkojnë një profil organizues që sjell ekuilibër dhe lexim loje, karakteristikë e shkollës së Barcelonës.
Pavarësisht ofertave joshëse, mesfushori vazhdon të shprehë besnikëri ndaj fanellës që ka mbrojtur që nga fëmijëria. Casado ka deklaruar së fundmi se synon të luftojë për çdo minutë teksa mban veshur fanellën e klubit të zemrës.
Megjithatë, Manchester United e mban emrin e tij në listën e prioriteteve, krahas talenteve si Adam Wharton apo Joao Gomes.
Vendimi përfundimtar do të varet nga niveli i besimit që stafi trajner i udhëhequr nga bavarezi Flick do t’i japë produktit të akademisë për sezonin e ardhshëm./Telegrafi/