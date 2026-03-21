Man United dhe Tottenham në garë të madhe për yllin e Besitkasit
Manchester United dhe Tottenham Hotspur janë ndër klubet që po e monitorojnë nga afër kapitenin e Besiktasit, Orkun Kokcu, përpara afatit kalimtar veror, sipas mediumit turk Fanatik.
Mesfushori 25-vjeçar ka rikthyer formën pas një fillimi të ngadaltë të sezonit, duke marrë vlerësime të larta në ndeshjen e fundit të Besiktasit ndaj Kasımpaşas. Raportohet se skautë nga të dy klubet e Ligës Premier ishin të pranishëm në stadium.
Kombinimi i rezistencës ndaj presionit, pasimeve progresive dhe cilësive të lidershipit e bën Kokcun një objektiv tërheqës për rindërtimin e mesfushës së United dhe për rifreskimin e mundshëm të Tottenhamit – sidomos nëse huazimi i Joao Palhinha nga Bayern Munich nuk bëhet i përhershëm.
Interi po ashtu po shtyn fort për transferimin e tij, duke e parë si pasardhës afatgjatë në mesfushë.
Besiktasi ka vendosur një çmim të lartë: nuk do ta shesë nën 50 milionë euro.
Kokcu aktualisht vlerësohet rreth 25 milionë euro nga Transfermarkt (me kulmin 35 milionë euro në vitin 2023), por klubi turk e konsideron pjesë qendrore të projektit dhe do të negociojë vetëm nëse një klub i madh evropian plotëson kërkesat e tyre./Telegrafi/