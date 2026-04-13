Morgan Rogers mund të largohet nga Aston Villa gjatë verës, me Manchester United dhe Chelsean që po garojnë fort për shërbimet e tij.

Sipas raportimeve, mesfushori 23-vjeçar është i hapur për një transferim te Manchester United, me “Djajtë e Kuq” që tashmë kanë kontaktuar Aston Villan për të eksploruar mundësinë e një marrëveshjeje.

Ndërkohë, edhe Chelsea po ndjek nga afër situatën dhe ka zhvilluar bisedime fillestare me përfaqësuesit e lojtarit.

Rogers shihet si i gatshëm për hapin e radhës në karrierë, por vendimi i tij pritet të varet shumë nga fakti nëse Manchester United do të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.

Aston Villa ndodhet në një pozitë të fortë negociuese dhe e vlerëson lojtarin rreth 90 milionë funte. Klubi nuk është i interesuar ta shesë, por mund të ndryshojë qëndrim nëse vjen një ofertë në intervalin 80-90 milionë.

Chelsea mbetet në garë dhe është e gatshme të sfidojë Unitedin për transferimin, me të dy klubet që e shohin Rogers si një investim afatgjatë shumë të rëndësishëm./Telegrafi/

Premier LeagueChelseaManchester UnitedEkipetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app