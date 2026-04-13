Man United apo Chelsea? Ylli anglez vendos për të ardhmen
Morgan Rogers mund të largohet nga Aston Villa gjatë verës, me Manchester United dhe Chelsean që po garojnë fort për shërbimet e tij.
Sipas raportimeve, mesfushori 23-vjeçar është i hapur për një transferim te Manchester United, me “Djajtë e Kuq” që tashmë kanë kontaktuar Aston Villan për të eksploruar mundësinë e një marrëveshjeje.
Ndërkohë, edhe Chelsea po ndjek nga afër situatën dhe ka zhvilluar bisedime fillestare me përfaqësuesit e lojtarit.
Rogers shihet si i gatshëm për hapin e radhës në karrierë, por vendimi i tij pritet të varet shumë nga fakti nëse Manchester United do të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.
Aston Villa ndodhet në një pozitë të fortë negociuese dhe e vlerëson lojtarin rreth 90 milionë funte. Klubi nuk është i interesuar ta shesë, por mund të ndryshojë qëndrim nëse vjen një ofertë në intervalin 80-90 milionë.
Chelsea mbetet në garë dhe është e gatshme të sfidojë Unitedin për transferimin, me të dy klubet që e shohin Rogers si një investim afatgjatë shumë të rëndësishëm./Telegrafi/