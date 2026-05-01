A është Aurelien Tchouameni pasuesi adekuat i Casemiros te Man Unitedi?
Manchester Unitedi duket se ka hyrë në një fazë të re. Klubi po përpiqet të largohet nga një stil futbolli kaotik dhe të rikthehet te një lojë më e kontrolluar, më e qëndrueshme dhe më stabile.
Në sezonet e fundit, Casemiro ka qenë pjesë kyçe e mesfushës. Ai solli përvojë, lidership dhe mentalitet fitues nga Real Madridi, duke e ndihmuar Unitedin të rikthehet te trofetë. Megjithatë, koha e tij në “Old Trafford” po shkon drejt fundit, pasi pritet të largohet si lojtar i lirë në fund të sezonit.
Liga Premier është ligë shumë fizike dhe United tani ka nevojë për një lojtar më të ri në atë rol – dikë që mund ta përballojë futbollin e nivelit të lartë çdo javë dhe ta mbajë mesfushën të fortë për të ardhmen.
Një kandidat potencial për ta zëvendësuar Casemiron është Aurelien Tchouameni. Prandaj, ia vlen të shihet nëse ky transferim do të kishte kuptim real për Manchester Unitedin.
Real Madridi e nënshkroi Tchouamenin si zëvendësues të Casemiros
Historia e këtyre dy lojtarëve lidhet ngushtë. Në verën e vitit 2022, Real Madridi mori një vendim të madh: e shiti Casemiron te Manchester United për 60 milionë funte. Casemiro ishte pjesë e një prej tresheve më të mëdha të mesfushës në histori, së bashku me Luka Modric dhe Toni Kroos.
Nga viti 2015 deri në 2022, ata fituan 14 trofe si bërthamë e ekipit, përfshirë tri tituj radhazi në Ligën e Kampionëve (2016, 2017, 2018).
Real Madridi vendosi ta shiste sepse kishte gjetur tashmë pasuesin: pagoi 80 milionë euro për ta transferuar Aurelien Tchouamenin nga Monaco. Florentino Perez besohet se e dinte që kulmi fizik i Casemiros nuk do të zgjaste pafund, ndaj Madridi e rifreskoi mesfushën në kohën kur braziliani ende kishte vlerë të lartë në treg.
United fitoi afatshkurtër, Madridi afatgjatë
Manchester United përfitoi menjëherë. Casemiro ishte brilant në sezonin e parë, duke e ndihmuar klubin të arrijë dy finale në Wembley. Në finalen e Carabao Cup, ai shënoi golin e parë në fitoren 2-0 ndaj Newcastle, duke i sjellë Unitedit trofeun e parë pas gjashtë vitesh.
Ai luajti edhe në finalen e FA Cup ndaj Manchester Cityt (humbje 2-1), ndërsa ishte faktor kyç edhe në përfundimin e sezonit në vendin e tretë në Ligën Premier.
Por në planin afatgjatë, Madridi doli fitues: zëvendësoi një 30-vjeçar me një 22-vjeçar. Tani, United gjendet në një situatë të ngjashme me atë të Realit katër vite më parë – dhe po e shikon pikërisht lojtarin që e zëvendësoi Casemiron në Spanjë, për ta zëvendësuar në Angli.
Pse United nuk do ta humbte cilësinë me Tchouamenin
Sipas krahasimeve statistikore në sezonin 2025/26, Casemiro dhe Tchouameni janë relativisht afër në shumë tregues, çka sugjeron se transferimi i francezit nuk do të ishte hap prapa për Unitedin.
Megjithatë, Casemiro vazhdon të ketë ndikim të madh, sidomos në aspektin ofensiv: ai ka shënuar 9 gola këtë sezon, një shifër shumë e lartë për një mesfushor defensiv. Ai është i rrezikshëm në goditje standarde dhe shpesh bën vrapime të vona në zonë.
Tchouameni ka vetëm 1 gol, por roli i tij është më shumë i fokusuar te balanca dhe kontrolli: ai qëndron më thellë, mbron qendërmbrojtësit dhe e kontrollon hapësirën përpara mbrojtjes.
Në pasime, Tchouameni ka avantazh të dukshëm me 91.4% saktësi, ndërsa Casemiro 81.0%, çka tregon se francezi është më i sigurt me topin dhe e ndihmon ekipin ta kontrollojë më mirë lojën.
Edhe në aspektin defensiv shifrat janë të afërta: Casemiro ka më shumë ndërhyrje (84 ndaj 59), por Tchouameni ka më shumë interceptime (36 ndaj 28), duke treguar aftësi më të mirë për ta lexuar lojën dhe për t’i ndalur aksionet herët.
Ai gjithashtu bën më pak faulle (26 ndaj 44), që do të thotë më pak goditje të rrezikshme për kundërshtarin dhe më pak rrezik kartonësh.
Në pamje të përgjithshme, të dy ofrojnë cilësi të forta në të njëjtin pozicion: Casemiro sjell përvojë dhe gola, ndërsa Tchouameni sjell pasim më të pastër, pozicionim dhe stabilitet. Niveli i përgjithshëm i tyre konsiderohet i ngjashëm, ndaj kalimi i Tchouamenit në “Old Trafford” do të ishte një lëvizje e zgjuar.
Sistemi i Carrick e bën Tchouamenin objektiv ideal
Drejtimi taktik i Manchester Unitedit ka ndryshuar kohët e fundit. Michael Carrick është aktualisht trajner i përkohshëm dhe raportohet se ka bërë punë të shkëlqyer që nga marrja e detyrës në janar. United ishte rreth vendit të shtatë, por është ngjitur në vendin e tretë në Ligën Premier, duke u afruar shumë me kualifikimin në Ligën e Kampionëve.
Me këto rezultate, Carrick po i afrohet emërimit të përhershëm dhe thuhet se ka mbështetje të fortë nga lojtarët, tifozët dhe bordi.
Nën Carrick, United duket më i organizuar dhe më i balancuar. E kontrollon lojën më mirë dhe është më stabil sesa në sezonet e fundit. Por që sistemi i tij të funksionojë si duhet, i duhet një mesfushor i qetë, i mençur dhe komod me topin – prandaj Tchouameni shihet si objektiv ideal.
Francezi është i fortë në ajër dhe fiton shumë duele me kokë, diçka shumë e vlefshme në Premier League ku shumë skuadra ende mbështeten te topat e gjatë dhe sulmuesit fizikë.
Carrick dëshiron gjithashtu që ekipi të ndërtojë lojën përmes mesfushës në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë. Tchouameni është më i kontrolluar: preferon pasime të thjeshta dhe të sakta, dhe është shumë i mirë për të luajtur kundër presingut të kundërshtarit. Kjo i ndihmon lojtarët ta marrin topin në pozicione më të mira dhe e mban ekipin më stabil./Telegrafi/