Ylli i Chelseat ka pranuar t'i bashkohet gjigantit spanjoll
Mbrojtësi i majtë spanjoll Marc Cucurella po përballet me një periudhë pasigurie për të ardhmen e tij në nivel klubesh, pavarësisht kontratës afatgjatë me Chelsean që zgjat deri në vitin 2029.
Futbollisti, aktualisht i fokusuar me kombëtaren e Spanjës në përgatitjet për Kupën e Botës, raportohet se është i hapur për një ndryshim gjatë afatit kalimtar veror.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, Atletico Madrid është një nga klubet më të interesuara për shërbimet e tij, me trajnerin Diego Simeone që e vlerëson profilin e tij për krahun e majtë. Vlera e lojtarit nga Chelsea llogaritet mes 40 dhe 50 milionë euro.
Megjithatë, prioriteti personal i Cucurellës thuhet se është një rikthim te Barcelona, klub ku ai ka kaluar më herët në karrierën e tij. Ky rikthim mund të varet nga zhvillimet në skuadrën katalanase, përfshirë të ardhmen e Alejandro Balde dhe hapësirën e krijuar në repartin e mbrojtjes.
Vendimi përfundimtar pritet të merret pas përfundimit të turneut ndërkombëtar, ndërsa në javët në vijim priten negociata intensive mes palëve të interesuara. /Telegrafi/