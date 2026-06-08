City shumë pranë mesfushorit anglez, kalon rivalët e United
Manchester City po intensifikon përpjekjet për transferimin e mesfushorit Elliot Anderson, me drejtuesit e klubit që po përgatisin një ofertë të re zyrtare për Nottingham Forest.
Sipas raportimeve nga Anglia, nënkampionët e Ligës Premier mbeten të bindur se do të arrijnë një marrëveshje për talentin e ri, të cilin e kanë identifikuar si një nga objektivat kryesorë të merkatos që prej muajit mars.
Pavarësisht interesimit të vazhdueshëm nga Manchester United, City konsiderohet favorit në garën për shërbimet e Anderson. Burime të The Sun pranë negociatave bëjnë të ditur se klubi ka avancuar në diskutime dhe është optimist për finalizimin e transferimit gjatë javëve të ardhshme.
Anderson ka qenë një nga lojtarët më të spikatur të Nottingham Forest, duke tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha falë energjisë, aftësive teknike dhe paraqitjeve të qëndrueshme në mesfushë.
Nëse marrëveshja konkretizohet, ai do të ishte një tjetër përforcim i rëndësishëm për Manchester Cityn, i cili synon të forcojë skuadrën dhe të mbetet konkurrues në luftën për trofetë në të gjitha kompeticionet sezonin e ardhshëm.
Drejtuesit e klubit besojnë se profili i Anderson përshtatet me projektin afatgjatë të ekipit dhe mund të shndërrohet në një nga elementët kyç të mesfushës në vitet e ardhshme. /Telegrafi/